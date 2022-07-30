أسعار الفائدة على العملات بعدد من البنوك المركزية.. أبرزها الريال والدولار

تتجه أغلب البنوك المركزية حول العالم نحو التشديد الكمي برفع أسعار الفائدة على أمل امتصاص أكبر قدر من السيولة وتلافي بعض آثار التضخم الناتج عن عدة عوامل، أبرزها التوترات الدولية وانقطاع سلاسل الإمداد، كما أنَّ ضغط الزيادات المتتالية من قبل الاحتياطي الفيدرالي للفائدة على الدولار يدفع الدول للسباق على رفع الفائدة بالمثل، ما يُعرف إعلاميا بحرب العملات والذي نتج عنه انهيار سعر اليورو أمام الدولار لأول مرة منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة منذ ما يزيد عن 20 عاماً.

8 بنوك مركزية عالمية ترفع سعر الفائدة.. 3 منها عربية

سعر الفائدة على الريال السعودي

ووفقاً لموقع «إنفستينج»، فإنَّ البنك المركزي السعودي، أو ساما، رفع سعر الفائدة على عملة المملكة، الريال، لتصل إلى 2.25% في الوقت الحالي، مع توقعات بمواصلته مزيد من الزيادات والتي كان آخرها في مايو 2022، فيما أنَّ الاجتماع المقبل سيكون في منتصف شهر أغسطس.

سعر الفائدة على الجنيه المصري

وبالنسبة لـ البنك المركزي المصري، فإنَّ سعر الفائدة على الجنيه وصل إلى 11.25% للإيداع وفقاً لآخر اجتماعات المركزي في 19 مايو الماضي، مع حالة من الترقب لاجتماعه المقبل في 18 أغسطس 2022.

سعر الفائدة على الدرهم الإماراتي

أما مصرف الإمارات المركزي فقد أعلن وصول سعر الفائدة على الدرهم إلى 1.75%، ولا تزال عند نفس المستوى حتى الآن.

سعر الفائدة على الدولار الأمريكي

فيما اجتمع «الاحتياطي الفيدرالي» على مدار يومي 26 و27 يوليو الحالي ليقرر رفع سعر الفائدة على الدولار لتصل إلى 2.5% بزيادة 0.75%، كما أنَّه من المقرر أن يواصل الزيادات لتصل إلى 3% بنهاية العام الحالي، واجتماعه المقبل سينعقد في 21 سبتمبر 2022.

سعر الفائدة على اليورو

وعلى صعيد العملة الموحدة، اليورو، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة لتصل إلى 0.5% في 21 يوليو الحالي، ما اعتبره الكثيرين قرار تأخر كثيراً، مع ترقب لنتيجة اجتماعه القادم في 8 سبتمبر 2022، وهل سيواصل الزيادة أم سيكتفي بالنسبة الحالية.

سعر الفائدة على الجنيه الاسترليني

فيما رفع بنك انجلترا سعر الفائدة على الجنيه الاسترليني بنسبة 0.25% في 16 يونيو الماضي لتصل إلى 1.25% مع ترقب لنتيجة اجتماعه المقبل في الـ 4 من أغسطس 2022.

سعر الفائدة على الدولار الاسترالي

ووصلت الفائدة على الدولار الاسترالي إلى 1.35% بعد الزيادة بنسبة 0.5% من قبل الاحتياطي الاسترالي في 5 يوليو الحالي، وترقب لاجتماعه المقبل في 2 أغسطس.

سعر الفائدة على الريال البرازيلي

وبالنسبة للبنك المركزي البرازيلي، فقد قرر في 15 يونيو الماضي رفع سعر الفائدة على الريال بنسبة 0.5% لتصل إلى 13.25%، ومن المقرر انعقاده مجدداً في 3 أغسطس المقبل.

سعر الفائدة على الين الياباني

وبخلاف البنوك المركزية المُشار إليها، قرر بنك اليابان خفض سعر الفائدة على الين بنسبة 0.2% لتصل إلى سالب 0.1%، مع تحديد موعد اجتماعه المقبل في 22 سبتمبر 2022.

سعر الفائدة على الروبل الروسي

أما البنك الاتحادي الروسي فقرر التوقف قليلاً عن رفع الفائدة على الروبل لتصل إلى 8% وذلك بعد التخفيض بنسبة 1.5% في آخر اجتماعاته في 22 يوليو الحالي، مع ترقب لقراره في اجتماعه المقبل 16 سبتمبر 2022.

سعر الفائدة على الليرة التركية

وبالنسبة لليرة التركية، فقد تراجع معدل الفائدة عليها إلى 14% بعد تخفيض المركزي التركي لها بنسبة 1% في 16 ديسمبر 2021، مع تحديد موعد اجتماعه المقبل في 18 أغسطس 2022.

سعر الفائدة على اليوان الصيني

أما البنك الصيني الشعبي فقد قرر في يناير الماضي تخفيض سعر الفائدة على اليوان لتصل إلى 3.7%، فيما لم يعلن عن اجتماعه المقبل بعد.