الذهب يتراجع قبل ساعات من إعلان أسعار الفائدة الأمريكية

استقر الذهب دون 1720 دولارًا للأوقية، اليوم الأربعاء، بعد انخفاضه لجلستين متتاليتين، حيث يستعد المستثمرون لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد ساعات قليلة، والذي يمكن أن يوجه توقعات أسعار الفائدة وأسواق السبائك.

ترقب لإعلان أسعار الفائدة

من المتوقع، أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى اليوم الأربعاء، حيث يحاول معالجة المخاوف المتضاربة من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.

ضغوط متوقعة على أسواق السبائك

وستراقب الأسواق تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد الاجتماع بحثًا عن أدلة على المسار المحتمل للسياسة النقدية الأمريكية، حيث يمكن أن يؤدي القرار إلى المزيد من الضغط على أسواق السبائك.

خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي

في الوقت نفسه، أدت المخاوف من حدوث ركود عالمي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت تأثير المزيد من الخسائر، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي حيث تتباطأ أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، وهي الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.

توقعات بتراجع أسعار الذهب

تاريخيًا، وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي للأوقية في شهر أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع أن يتداول المعدن الأصفر عند مستوى 1707.12 دولار أمريكي بحلول نهاية هذا الربع «يوليو – سبتمبر 2022»، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics وسط توقعات أن يتم التداول للأوقية عند 1650.32 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.