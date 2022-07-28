الدولار الأمريكي يستقبل قرار رفع أسعار الفائدة بهبوط مفاجئ

ضعف مؤشر الدولار إلى ما دون 106.5 اليوم الخميس، مقتربًا قليلا من أدنى مستوياته في شهر تقريبًا، حيث قدّم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، نظرة أقل تشددًا بشأن الأسعار مما توقعته الأسواق.

إبطاء زيادات الفائدة

يوم أمس الأربعاء، رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في حركة متوقعة على نطاق واسع، بينما قال «باول» إنّه من المحتمل أن يصبح من المناسب إبطاء وتيرة الزيادات بينما يتم تقييم كيفية تأثير تعديلات سياستنا التراكمية على الاقتصاد والتضخم.

سوق أمريكية قوية

وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى أنّه رغم أنّ سوق العمل لا يزال قويًا، إلا أنّ المؤشرات الاقتصادية الأخرى قد تراجعت.

بيانات الناتج الأمريكي

ويحول المستثمرون انتباههم الآن إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة المقرر إصدارها في وقت لاحق اليوم، للحصول على مزيد من التبصر في حالة أكبر اقتصاد في العالم.

توقعات بارتفاع الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي في سلة العملات إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985، وسط تكهنات بأن يتم التداول عند 107.82 نقطة للدولار الأمريكي بنهاية هذا الربع (يوليو – سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات بأن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 111.15 نقطة في غضون 12 شهرًا.

اليورو صاحب الوزن الأكبر

ويعد اليورو، أكبر عنصر في المؤشر، ويشكل وزنه 57.6% من السلة، يليه الين الياباني (13.6%)، والجنيه الإسترليني (11.9%)، والدولار الكندي (9.1%)، والكرونة السويدية (4.2%)، والفرنك السويسري (3.6%).