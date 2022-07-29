مصرع شاب غرقا في نهر النيل بسوهاج.. «كان بيستحمى»

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرع شاب يبلغ من العمر 19 عاما، غرقا، بنهر النيل بناحية نجع جمعة في ناحية دائرة مركز جزيرة شندويل، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام وتم إيداع الجثة تحت تصرف الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

إخطار مدير أمن سوهاج بغرق شاب في سوهاج

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، شمال محافظة سوهاج، يفيد بغرق أحد الأشخاص بنهر النيل، وذلك لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثة وجرى نقلها إلى مستشفى سوهاج العام، والتحفظ عليها داخل المشرحة.

انتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى العام

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية بمدرية أمن سوهاج، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل بغرق «م. ج. م. أ» 19 سنة أثناء الاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته للسباحة لقى مصرعه غرقا تم انتشال الجثة وتم نقلها إلى مستشفى العام تحت تصرف الجهات المختصة.

بتوقيع الكشف الطبي تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق

تم تحرير محضر بالواقعة وبسؤال أهلية المتوفى أيدوا ما جاء بالتحريات وتم توقيع الكشف الطبي على المتوفى وتبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على الجهات المختصة التي تولت مباشرة التحقيق.