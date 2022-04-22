غرق شاب في سوهاج بعد صلاة التراويح.. «مبيعرفش يعوم ونزل الترعة»

لقي شاب عشريني بمركز جرجا مصرعه غرقا داخل الترعة المجاورة لمنزله لعدم إجادته السباحة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا المركزي.

الإخطار الأمني وبلاغ الغرق

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد علي العماري رئيس مباحث مديرية أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جرجا يفيد بغرق شخص بترعه الفؤادية دائرة قسم جرجا، وعلى الفور انتقلت وحدة مباحث جنائية من مركز شرطة جرجا بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث.

انتشال جثة الغريق ونقلها لمشرحة مستشفى جرجا المركزي

وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين غرق المدعو «كرم م »، 24 عاما، عامل ويقيم في دائرة قسم جرجا بمحافظة سوهاج ، وتم انتشال جثته بمعرفة الأهالي ووحدة المسطحات المائية، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام بمحافظة سوهاج.

شقيق الغريق ينفي الشبهة الجنائية

وبسؤال شقيقة المدعو «طارق م ع س»، 35 عاما، عامل ويقيم في دائرة القسم بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، أفاد بأنه أثناء قيام شقيقه المذكور بالاستحمام بالترعة بعد صلاة التراويح، ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونظرا للظلام لم يتمكن الأهالي من إنقاذه، حيث سمعت استغاثته ولم يتمكن الأهالي من رويته مباشرة، ونفي الشبهة الجنائية.

تقرير الطب الشرعي وأسباب الوفاة

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة بمركز جرجا بمحافظة سوهاج أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية.