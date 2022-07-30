الأزهر عن استخدام السوشيال ميديا: احذر أن تضيع أيام عمرك

حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من قضاء أوقات الفراغ بين صفحات ومحادثات السوشيال ميديا.

استثمر وقت الفراغ في الخير النافع

وقال الأزهر في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: «احذر أن تضيع أيام عمرك وساعاته بين صفحات ومحادثات مواقع التَّواصل الاجتماعي؛ تسَليًّا لا أكثر؛ وتذكَّر وصية سيدنا رسول الله ﷺ بالحفاظ على الأوقات والطاقات، واستثمارها في الخير النافع، حيث قال ﷺ: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ». [أخرجه البخاري].

فضل يوم الجمعة

وفي سياق آخر أوضح المركز، فضل يوم الجمعة فقال: قال سيدنا رسول الله ﷺ: «إنَّ مِن أفضلِ أيَّامِكُمُ الجمعةَ، فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيهِ قُبِضَ، وفيهِ نَفخةُ الصُّورِ، وفيهِ الصَّعقةُ، فأَكْثروا عليَّ منَ الصَّلاةِ فيهِ، فإنَّ صَلاتَكُم معروضةٌ عليَّ»، قالوا: وَكَيفَ تُعرَضُ صلاتُنا عليكَ وقد أرِمتَ؟فقالَ ﷺ: «إنَّ اللَّهَ تعالى حرَّمَ علَى الأرضِ أن تأكُلَ أَجسادَ الأنبياءِ» [أخرجه الحاكم] فاللهم صلَّ وسلِّم وزِد وباركْ عليكَ يا سيدي يا رسول الله، عليكَ وعلى آلك وأصحابك أجمعين.

فضل الدعاء بظهر الغيب

وتابع مركز الفتوى الإلكتروني، خلال سلسلة التوصيات التي ينشرها بشكل يومي، عن فضل الدعاء بظهر الغيب فقال: «عن أبي الدَّرْدَاء قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلٍ». [أخرجه مسلم]يبينُ لنا هذا الحديثُ الشريفُ فضل الدعاء بظهر الغيب، والمعنى: أن العبد المسلم إذا دعا لأخيه في حال غيبة المدعو له يؤمن الملك الموكل به على دعائه ويدعو له بمثل ما دعا لأخيه.

ممارسة الرياضة

وعن ممارسة الرياضة قال المركز: «لا يتعارض ترفيه الإنسان عن نفسه مع اكتسابه مزيدًا من المهارات التي تساعده على بناء شخصيته، وزيادة وعيه وثقافته؛ كممارسة الرياضات النافعة، التي تنشّط الجسم والذهن، والقراءة المُفيدة المُثمرة، وتطوير الذات، واكتساب مهارات سوق العمل من خلال دورات متخصصة، ومنها أيضًا الاهتمام ببناء عادات سليمة لدى أطفالنا، وتدريبهم على توظيف أوقات إجازاتهم».

ماء زمزم

وفي سياق آخر أوضح المركز فضل ماء زمزم فقال: «لماء زمزم فضائل كثيرة عند المسلمين؛ فهي أولى الثمرات التي أعطاها الله لخليله النبي إبراهيم عليه السلام؛ قال تعالي: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. [إبراهيم:37]وماؤها خير ماء على وجه الأرض؛ ففي الحديث: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ» [أخرجه مسلم]، وطعام طُعمٍ أي يُشبِع من شربه.كما ثبت أن رسول الله ﷺ شرب من مائها وهو قائم؛ فعن ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ». [أخرجه البخاري].