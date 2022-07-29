مسابقة الأزهر لتعيين المعلمين 2022.. اعرف طريقة التقديم

بدأت عمليات بحث مكثفة عبر المحركات المختلفة على شبكة الإنترنت حول مسابقة الأزهر لتعيين المعلمين 2022، وهي المسابقة التي أعلن عنها وكيل الأزهر خلال مؤتمر صحفي خاص بنتيجة الثانوية الأزهرية، أمس الخميس، مؤكدًا حاجة المعاهد الأزهرية إلى معلمين جدد، وكان الإعلان بمثابة بشرى سارة للباحثين عن فرص عمل وخاصة من يرغب في الالتحاق بمؤسسة دينية عريقة مثل الأزهر الشريف.

مسابقة الأزهر لتعيين المعلمين 2022

ويبحث الكثيرون عن مسابقة الأزهر لتعيين المعلمين 2022، وعن طريقة التقديم والشروط المطلوبة من أجل الالتحاق بوظيفة المعلم التي أعلن عنها الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

وقال الضويني في إعلانه عن مسابقة الأزهر لتعيين المعلمين 2022، إن الأزهر الشريف طلب تعيين معلمين جدد، موضحًا أن العدد المطلوب تعيينهم بعد الانتهاء من الاختبارات اللازمة لاجتياز مسابقة الأزهر، مع توافر الشروط في المتقدمين لوظيفة المعلم بالأزهر سيكون 16 ألف معلما.

فحص الطلب مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وأكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أنه جارٍ فحص طلب الأزهر بتعيين معلمين جُدد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لافتًا إلى أنّ الإعلان عن مسابقة مماثلة لمسابقة التربية والتعليم.

وعن شروط وموعد وكيفية التقديم في مسابقة معلمي الأزهر 2022، لم يتم الكشف عن الشروط المطلوبة للتقدم والالتحاق بالوظيفة المطلوبة، أما كيفية التقديم للوظيفة، فبمجرد الإعلان عن فتح باب التقديم، يمكن لراغبي الالتحاق بالوظيفة التي أعلن عنها وكيل الأزهر في مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية، التقدم عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

وبحسب ما تم إعلانه بشأن مسابقة معلمي الأزهر، فإنّ المسابقة ستكون على غرار نظيرتها في التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم، حيث أكدت وزارة التعليم، عقد الاختبارات للمتقدمين متضمنة الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي على المتقدم أن يجيدها، وكذلك الكفايات التكنولوجية وأيضا المعرفية، على أن تضم مسابقة تعيين 30 ألف معلم في وزارة التربية والتعليم، اختبارات الحاسب الآلي، والمعلومات العامة، إضافة إلى اختبار الكفايات التربوية واختبارات في التخصص.