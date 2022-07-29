ارتفاع الرطوبة ودرجات الحرارة في سوهاج.. وتوصيات بوضع مياه باردة للحيوانات

تستمر الموجة الحارة اليوم الجمعة على محافظة سوهاج وشمال وجنوب الصعيد، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا خاصة بفترات الظهيرة ومعتدل الحرارة ليلا وبالساعات الأولى من الصباح الباكر.

درجات الحرارة على سوهاج اليوم

وتسجل محافظة سوهاج اليوم الجمعة 29 يوليو الجاري 40 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى، و25 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى.

وتنشط الرياح على فترات متقطعة من النهار على سوهاج وجنوب وشمال الصعيد كما ترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 3 درجات مئوية.

كما تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة وفقا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية.

درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد

وتسجل درجات الحرارة العظمى بشمال الصعيد 40 درجة مئوية و25 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية في طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل الحرارة ليلا.

ويسجل جنوب الصعيد وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية 43 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى و26 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى.

هيئة الدفاع المدني توصى بوضع مياه للحيوانات

ونظرا لارتفاع درجات الحرارة على محافظة سوهاج فقد أوصت هيئة الدفاع المدني المواطنين بوضع مياه باردة أمام المنازل وبالطرقات رأفة بالحيوانات والطيور التي تعانى من ارتفاع درجة الحرارة.