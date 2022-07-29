حمدين صباحي يشكر الرئيس السيسي ويشيد بالعفو الرئاسي: نبارك للمفرج عنهم

أشاد حمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة، بقرار الرئيس السيسي اليوم، بالعفو الرئاسي عن 7 أشخاص من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.

حمدين صباحي يشيد بقرار العفو الرئاسي

وقال «صباحي» في بيان: «نحيي رئيس الجمهورية ونشكره على إصدار القرار الجمهوري 329 لسنة 2022، بالعفو عن عدد من السجناء الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، وهم هشام فؤاد محمد عبد الحليم، قاسم اشرف قاسم أحمد، أحمد سمير عبدالحي علي، طارق النهري حازم حسن، عبدالرؤوف خطاب حسن خطاب، طارق محمد المهدي صديق، خالد عبدالمنعم صادق صابر».

صباحي: نبارك لأسر المفرج عنهم

وأضاف مؤسس حزب الكرامة: «نبارك لهم ولأسرهم الصابرة الصامدة وأحبائهم، ونفرح مع البيوت الطيبة التي طال انتظارها الصبور لهذا الفرح المستحق».