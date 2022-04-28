بعد صدور عفو رئاسي عنه.. من هو حسام مؤنس؟

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، قرارا بالعفو الرئاسي عن عقوبة السجن المقضي بها على حسام مؤنس في القضية رقم 957 لسنة 2021 ج أ د طوارئ مصر القديمة، ونشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم، واستقبل حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، والمخرج خالد يوسف، وعدد من أعضاء حزب الكرامة، حسام مؤنس عقب خروجه من السجن اليوم، وسط علامات فرحة وسعادة.

من هو حسام مؤنس

وشهدت محركات البحث تساؤلا نصه من هو حسام مؤنس؟ وذلك بعد خروجه من السجن اليوم.

ويعد حسام مؤنس أحد شباب ثورة 25 يناير ومن شباب التيار الناصري، وأبرز نشاط سياسي له كان تأسيسه وقيادته للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي في انتخابات الرئاسة لمرتين، الأولى في 2012، والثانية في 2014.

وظل حسام مؤنس قريبا من السياسي حمدين صباحي، حيث عمل كمتحدث رسمي باسم التيار الشعبي الذي أسسه «صباحي»، في سبتمبر 2012.

السيرة الذاتية لحسام مؤنس

يعد حسام مؤنس، من مواليد محافظة الدقهلية، ويبلغ من العمر نحو 40 عاما، حيث وُلد في 7 يوليو عام 1982م، والتحق بكلية التجارة وحصل منها على درجة البكالوريوس لكنه فضل العمل في مجال الصحافة والإعلام.

وصدر ضده حكم بالسجن 4 سنوات في القضية المعروفة باسم تحالف الأمل، في 2020، حتى صدر قرار رئاسي بالعفو عن حسام مؤنس.

عفو رئاسي عن حسام مؤنس

حالة من السعادة انتابت أسرة الناشط السياسي حسام مؤنس، بعد علمها بخبر العفو الرئاسي، حيث استقبلت أسرة مؤنس نجلها أمام سجن طرة، بالأفراح والأحضان، بعد الإفراج عن باقي مدة العقوبة الصادرة بحقه، كما حرص كل من حمدين صباحي، والمخرج خالد يوسف وأصدقاء حسام على التواجد لاستقباله فور خروجه من السجن.

وكان السياسي حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، أشاد بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أهمية الدعوة لحوار سياسي بين مختلف القوى الوطنية، وأن يقوم هذا الحوار على أساس وطني بين الجميع، لبحث ومناقشة كافة القضايا.

وحرص عدد من السياسيين والنواب والشباب السياسي على تقديم التهنئة للنشاط حسام مؤنس بعد صدور قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة الصادرة بحقه، وفي مقدمتهم النواب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وكذلك طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.