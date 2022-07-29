آمال ماهر تصعد المسرح على نغمات «طوبة فوق طوبة» في حفل العلمين الجديدة

صعدت منذ قليل الفنانة آمال ماهر لجمهورها على مسرح حفل العلمين الجديدة على نغمات أغنيتها الوطنية «طوبة فوق طوبة» في حفل كامل العدد.

إلهام شاهين في حفل آمال ماهر

ويحضر الحفل الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، كما حرصت الفنانة إلهام شاهين على حضور الحفل، وظهرت فيه وهي ممسكة بعلم مصر.

حفل العلمين الجديدة لـ آمال ماهر كامل العدد، حيث إن تذاكره قد بيعت كاملة منذ أيام وهو من تنظيم شركة تذكرتي.

- التذكرة البلاتينيوم، وسعرها يصل إلى 1500 جنيه.

- التذكرة السيلفر وسعرها يصل إلى 650 جنيهًا.

- التذكرة الجولد وسعرها 1000 جنيه.

من المقرر أن تشدو آمال في حفل اليوم، بعدد من أغنياتها القديمة والتراثية، منها "طوبة فوق طوبة"، التي تدربت عليها أكثر من مرة، إضافة إلى أغنيات ألبوماتها الماضية «أعرف منين، سكة السلامة، وأصل الإحساس».

كما أنها ستشدو خلال الحفل بأغنيتين جديدتين من ألبومها الجديد، المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.