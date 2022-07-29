الاستعدادات النهائية لحفل آمال ماهر في العلمين الجديدة .. صور

انتهى القائمون على حفل العلمين الجديدة للفنانة آمال ماهر من وضع الاستعدادات الأخيرة للحفل المقرر انطلاقه بعد ساعات قليلة في أول ظهور لها بعد فترة غياب طويلة.

حفل العلمين الجديدة لـ آمال ماهر كامل العدد

حفل العلمين الجديدة لـ آمال ماهر كامل العدد، حيث إن تذاكره قد بيعت كاملة منذ أيام وهو من تنظيم شركة تذكرتي.

- التذكرة البلاتينيوم، وسعرها يصل إلى 1500 جنيه.

- التذكرة السيلفر وسعرها يصل إلى 650 جنيهًا.

- التذكرة الجولد وسعرها 1000 جنيه.

من المقرر أن تشدو آمال في حفل اليوم، بعدد من أغنياتها القديمة والتراثية، منها طوبة فوق طوبة، التي تدربت عليها أكثر من مرة، بالإضافة إلى أغنيات ألبوماتها الماضية «أعرف منين، سكة السلامة، وأصل الإحساس».

كما أنها ستشدو خلال الحفل بأغنيتين جديدتين من ألبومها الجديد، المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.

كانت آمال ماهر قد قابلت جمهورها قبل الحفل من بينهم 10 قابلتهم بشكل شخصي.

آخر حفلات آمال ماهر

يذكر أن آخر حفلات آمال ماهر كانت قد أقيمت عام 2020 في الأهرامات أثناء جائحة كورونا ومن يومها لم تقدم أي حفلات غنائية.