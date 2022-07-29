مجسم كبير.. الصور الأولى من حفل العلمين الجديدة لـ آمال ماهر

تنشر «الوطن» الصور الأولى من موقع حفل الفنانة آمال ماهر المقام اليوم في مدينة العلمين الجديدة، والذي يعد أول ظهور لها في مصر بعد غياب عامين.

حفل العلمين الجديدة لـ آمال ماهر كامل العدد

آمال ماهر أعلنت لـ«الوطن»، أنها ستشدو في الحفل عددا من أغنياتها القديمة والتراثية، منها طوبة فوق طوبة، التي تدربت عليها أكثر من مرة، بالإضافة إلى أغنيات ألبوماتها الماضية «أعرف منين، سكة السلامة، وأصل الإحساس».

كما أنها ستشدو خلال الحفل بأغنيتين جديدتين من ألبومها الجديد، المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.

آمال ماهر تطرح أغنيتين من ألبومها الجديد

وأشارت آمال فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» منذ أيام، إلى أنها تستعد لطرح ألبومها الجديد، الذي يحمل عنوان «حالة نادرة»، وهو يضم 12 أغنية جديدة، موضحة: «هطرحه قريب لسه الميعاد متحددش بالظبط، لكني هطرحه على شكل أغاني في أوقات مختلفة وليس في وقت واحد».

يذكر أن آخر حفلات آمال ماهر كان قد أقيم عام 2020 في الأهرامات وكان بدون جمهور أثناء جائحة كورونا.