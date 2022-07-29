جماهير آمال ماهر يلتقطون الصور التذكارية معها قبل حفلها بالعلمين

التقط عدد من جمهور الفنانة آمال ماهر صورا تذكارية معها قبيل حفلها الغنائي في العلمين، بساعات قليلة، وهو الحفل الأول لها بعد فترة غياب طويلة عن مقابلة جمهورها.

نشر محبو آمال ماهر صورهم معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات محبي آمال ماهر المنتشرة في «فيسبوك» و«تويتر».

من المقرر أن يشارك 10 من جمهور آمال معها اليوم في الحفل، وذلك على حسب مسابقة فنية مقامة عبر الإنترنت.

وتأتي أسعار تذاكر حفل آمال ماهر، كما يلي:

- التذكرة البلاتينيوم، وسعرها يصل إلى 1500 جنيه.

- التذكرة السيلفر وسعرها يصل إلى 650 جنيهًا.

- التذكرة الجولد وسعرها 1000 جنيه.

من المقرر أن تشدو آمال في حفل اليوم، بعدد من أغنياتها القديمة والتراثية، منها طوبة فوق طوبة، التي تدربت عليها أكثر من مرة، بالإضافة إلى أغنيات ألبوماتها الماضية «أعرف منين، سكة السلامة، وأصل الإحساس».

كما أنها ستشدو خلال الحفل بأغنيتين جديدتين من ألبومها الجديد، المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.