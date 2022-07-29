«أنا هنا في مكاني بينكم».. آمال ماهر تشكر جمهورها في حفلها «فيديو»

شكرت الفنانة آمال ماهر جمهورها على حضورهم ومساندتهم لها في حفلها المقام حاليا في مدينة العلمين الجديدة في أول ظهور لها بعد فترة غياب طويلة.

آمال ماهر: يا رب يكون يوم جميل

وقالت "آمال" عقب أداء أغنية "طوبة فوق طوبة" لجمهورها: «أهلا بيكم، انتو اللي وحشتوني الله يسلمكم، يعني معنديش كلام أقوله واحشيني جدا وأنا هنا في مكاني بينكم ومعاكم، وشكرا على كل شيء شكرا على المحبة والاحترام شكرا على كل حاجة قدمتوها لي ويا رب يكون يوم جميل يليق بجمهور جميل زيكم».

ويحضر الحفل الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، كما حرصت الفنانة إلهام شاهين على حضور الحفل، وظهرت فيه وهي ممسكة بعلم مصر.

من المقرر أن تشدو آمال في حفل اليوم، بعدد من أغنياتها القديمة والتراثية، إضافة إلى أغنيات ألبوماتها الماضية «أعرف منين، سكة السلامة، وأصل الإحساس».

كما أنها ستشدو خلال الحفل بأغنيتين جديدتين من ألبومها الجديد، المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.