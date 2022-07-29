صعود فرقة آمال ماهر للمسرح استعدادا لانطلاق الحفل.. «صور»

صعدت، منذ قليل، فرقة الفنانة آمال ماهر على مسرح حفلها المقام حاليا في مدينة العلمين الجديد في أول ظهور لها بعد فترة غياب طويلة منذ عام حفلها الأخير عام 2020.

بدأت الفرقة في إجراء بروفة الآلات الموسيقية قبل صعود آمال المنتظر أن تظهر لجمهورها بعد دقائق قليلة.

وزير الرياضة ووزيرة التضامن أبرز الحضور

يحضر الحفل كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى الفنانة إلهام شاهين التي ظهرت ممسكة بعلم مصر وإبراهيم حسن مديرة الكرة لنادي المصري البورسعيدي.

من المقرر أن تشدو آمال في حفل اليوم، بعدد من أغنياتها القديمة والتراثية، منها طوبة فوق طوبة، التي تدربت عليها أكثر من مرة، بالإضافة إلى أغنيات ألبوماتها الماضية «أعرف منين، سكة السلامة، وأصل الإحساس».

كما أنها ستشدو خلال الحفل بأغنيتين جديدتين من ألبومها الجديد، المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.

كانت آمال ماهر قد كشفت لـ«الوطن» عن استعدادها لطرح ألبومها الغنائي الجديد الذى من المقرر أن يطرح خلال الأيام المقبلة.