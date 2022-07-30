حزب حقوق المواطنة: مصر تطبق أعلى معايير احترام الإنسان

قال الدكتور جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بالعفو الرئاسي عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، يدل بشكلٍ قاطع على أن إستراتيجية حقوق الإنسان تطبق في مصر على أرض الواقع، وليست شعارا أو مجرد كلام.

التهامي: الكثير من الدول الأجنبية تتشدق بحقوق الإنسان ولا تطبقها

وأضاف «التهامي»، خلال مداخلة هاتفية له بنشرة أخبار «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ندى رضا، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك الكثير من الدول الأجنبية أو الأوروبية تتشدق بحقوق الإنسان في حين أنّها لا تطبقها، لكنها تتجاوز في حقوق الإنسان.

التهامي: مصر الآن تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان أكثر من دول كثيرة في الخارج

واستطرد: «مصر الآن تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان أكثر من دول كثيرة في الخارج، كما تضع حقوق الإنسان نصب أعينها في التعامل مع جميع أبناء شعب مصر، وهو ما لمسناه خلال الفترة الأخيرة داخليًا وخارجيًا، بعدما توقفت المنظمات الحقوقية المناهضة لمصر على الانتقاد كمنظمة هيومن رايتس ووتش».

وأوضح أنّ إستراتيجية حقوق الإنسان والتي نادى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تحصر حقوق الإنسان في حرية الرأي فقط، لكنها توسعت حتى يحصل المواطن على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحق المواطن في الغذاء والعلاج والمأكل والملبس والعيش.

وتابع: «الغرب والمنظمات الأجنبية المريضة المناهضة لمصر كانت تحصر حقوق الإنسان في حرية الرأي لأسباب؛ لأن حرية الرأي مكفولة لكل المواطنين، وهو ما ترعاه القيادة السياسية والدولة المصرية انطلاقا للجمهورية الجديدة».