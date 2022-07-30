التصريح بدفن ربة منزل غرقت في مياه النيل بسوهاج.. لا شبهة جنائية

صرحت جهات التحقيق المختصة بمحافظة سوهاج بدفن جثة ربة منزل، لقيت مصرعهما غرقًا في نهر النيل بدائرة مركز أخميم، شرق محافظة سوهاج.

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا يفيد العثور على جثة سيدة طافية في مياه نهر النيل بدائرة مركز أخميم.

الجثة لسيدة في عقدها الخامس

وتبين غرق سيدة بنهر النيل تدعى «ر. أ. ع»، 52 سنة، ربة منزل، وتقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال ذويها، أفادا كل من شقيقها «ر. م. أ. ع»، 40 سنة، عامل، ويقيم بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، و«ط. ذ. م»، 49 سنة، عامل، ويقيم بدائرة المركز، وهو شاهد على واقعة الغرق، بأنه أثناء سير المذكورة على حافة النهر بذات الناحية انزلقت قدماها وسقطت به، ولعدم إجادتها السباحة غرقت به ونفيا الشبهة الجنائية.

وتم انتشال الجثة من قبل قوات الإنقاذ النهري، ونُقلت بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

غرق طالب في نهر النيل

وفي سياق آخر، لقي طالب، يقيم بناحية دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، مصرعه غرقا في نهر النيل، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد غرق شخص في نهر النيل بدائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال جثة الغريق لشاب يدعى «ع. ن. ع»، 17 سنة، طالب، ويقيم دائرة المركز.