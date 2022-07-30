طوارئ في نيويورك وسان فرانسيسكو بسبب «جدري القرود»

أعلنت حاكمة «ولاية نيويورك» الأمريكية، كاثي هوكول، مساء أمس الجمعة، حالة الطوارئ في الولاية، بسبب استمرار انتشار «جدري القرود»، مضيفة في بيان، إن إعلان الطوارئ سيؤدي إلى استجابة أسرع وتوزيع لقاحات بشكل أفضل.

وأشارت هوكول، إلى أن «نيويورك»، الواقعة في شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت أكبر بؤرة ناشئة لتفشي «جدري القرود»، موضحة أن أكثر من حالة واحدة من بين كل 4 إصابات بالمرض، من نصيب «ولاية نيويورك»، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«سان فرانسيسكو»: 261 مصابا بالمرض في سان فرانسيسكو

بدورها، أعلنت سلطات مدينة «سان فرانسيسكو» بولاية «كاليفورنيا» الواقعة على الساحل الغربي الأمريكي، حالة الطوارئ أيضا، وأشارت سلطات المدينة، إلى أن 261 شخصا تأكدت أو يحتمل إصابتهم بـ«جدرى ‏القرود» حتى يوم الأربعاء الماضي.‏

وأبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، عن أول حالة إصابة بـ«جدري القرود»في 17 مايو الماضي فيما قفزت أعلى حصيلة يومية للحالات إلى 439 إصابة في 15 يوليو الجاري، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

إسبانيا والبرازيل أول دولتان خارج إفريقيا تعلنان عن وفيات

وفي وقت سابق، سجلت إسبانيا والبرازيل، أول حالة وفاة جراء الإصابة بـ«جدري القرود»، فيما قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن الدولتان، أصبحتا أول البلاد تعلنان عن حالة وفاة جراء المرض، خارج قارة إفريقيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت «منظمة الصحة العالمية»، دعت في وقت سابق، إلى تنظيم حملات تطعيم محددة تطال فئة معينة لمكافحة «جدري القرود» بدلاً من تنظيم برنامج شامل، وفقًا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وكانت «منظمة الصحة»، قالت في تقرير صادر في 22 يوليو الجاري، إن تم الإبلاغ عن 5 وفيات فقط بـ«جدري القرود» في جميع أنحاء العالم، جميعها في قارة إفريقيا، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.