إسبانيا والبرازيل تعلنان أولى الوفيات بـ«جدري القرود»

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، وفاة أول مصاب بمرض «جدري القرود»، وقالت وزارة الصحة، إن 120 شخصا نقلوا إلى المستشفى مصابين بالفيروس.

وذكرت صحيفة «أل باييس»، إن الإعلان عن أول وفاة في البلاد، جاء بعد 6 أيام فقط من إعلان «منظمة الصحة العالمية»، المرض حالة طوارئ صحية عامة.

الصحة الإسبانية: ظهور 4298 إصابة بـ«جدري القرود»

وأشارت الصحة الإسبانية، إلى ظهور 4298 إصابة بالمرض، من بينها 3500 حالة تقرييا لرجال، كما كان من بين إجمالي المصابين 64 امرأة فقط، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واعتبرت وسائل الإعلام الإسبانية، أن حالة الوفاة، أول ضحية لـ«جدري القرود» في الاتحاد الأوروبي، فيما أشارت «الشبكة الوطنية لمراقبة الأوبئة» الإسبانية في تقرير، إلى أن 1656 حالة في مدريد و1406 بكاتالونيا والأندلس 498 حالة.

وفي البرازيل، أكدت السلطات الصحية، أمس الجمعة، أول حالة وفاة مرتبطة بـ«جدري القرود» في «بيلو هوريزونتي» عاصمة ولاية ميناس جيرايس الجنوبية الشرقية.

تسجيل 978 إصابة بـ«جدري القرود» في البرازيل

وتم تسجيل 978 إصابة بـ«جدري القرود» حتى يوم الأربعاء الماضي، فيما قالت وزارة الصحة، إن حالة الوفاة كانت لرجل يبلغ من العمر «41 عاما» كان يخضع للعلاج من حالات سريرية خطيرة أخرى، بما في ذلك السرطان، وتدهورت صحته بعد إصابته.

وأشارت السلطات الصحية في ولاية «ميناس حيرايس»، إلى 44 حالة إصابة مؤكدة بـ«جدري القرود» و130 حالة مشتبه بها قيد التحقيق.

تسجيل نيويورك أكبر عدد من الإصابات «1247 حالة»

من جانبها، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، نحو 5 آلاف حالة إصابة بـ«جدري القرود»، حتى أمس الأول الخميس، وأشارت «مراكز مكافحة الأمراض» الأمريكية، في أحدث بياناتها، إلى تسجيل نيويورك أكبر عدد من الحالات «1247 حالة»، تليها كاليفورنيا «799 حالة» وإلينوي«396»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.