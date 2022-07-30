لطلاب الثانوية العامة.. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي التالفة «أونلاين»

بطاقة الرقم القومي تعتبر وثيقة مهمة في إجراء أي تعامل رسمي مع جهات الدولة، ومنها الجامعات، ولذلك يجب أن يحرص طلاب الثانوية العامة على وجود البطاقة، وفي حالة فقدها أو تعرضها للتلف يمكن تجديدها أو استخراج بديل لها.

«الوطن»، تقدم للقراء وخاصة طلاب الثانوية العامة خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي «أونلاين».

- تتيح وزارة الداخلية الحصول على البطاقة الشخصية «أونلاين» بالنسبة لبدل الفاقد أو التالف فقط.

- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالسجل المدني.

- تسجيل البيانات المطلوبة لمقدم الطلب.

- اختيار الطريقة التي ترغب فيها في سداد الرسوم المطلوبة.

- الضغط على كلمة الموافقة على كافة الشروط المطلوبة

- اتباع الخطوات المطلوبة من الاسم والرقم القومي.

- لابد من كتابة البيانات الخاصة بمقدم الطلب.

- تحديد عملية دفع رسوم بطاقة الرقم القومي عن طريق الفيزا أو نظام مدفوعات أخرى.

- يجب عدم تغيير أي بيانات ببطاقة الرقم القومي التي يرغب الطالب في استخراجها (محل إقامة - مهنة)

- تصل للمواطن بعد تحديد عنوان الاستلام سواء المنزل أو مكتب بريد.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

- استمارة vip سعرها 170 جنيهًا، ويتم استلام بطاقة الرقم القومي بعد 24 ساعة.

- الاستمارة العاجلة سعرها 120 جنيهًا يتم الاستلام بعد 3 أيام.

-الاستمارة العادية سعرها 45 جنيهًا يتم الاستلام بعد 15 يومًا.

شروط الحصول على الخدمة

- يكون الشخص مصري الجنسية.

- ألا يقل سن مقدم الطلب عن سن 16 عامًا.

- أن تكون له شهادة ميلاد موثقة.