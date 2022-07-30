شروط البناء الجديدة 2022.. تطبق على المدن وتستثنى المشروعات القومية

تطبق المحافظات شروط البناء الجديدة 2022 على المدن والأحياء لضبط منظومة العمران، أما القرى يطبق عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وأكّدت وزارة التنمية المحلية، في تقرير لها، استمرار العمل وإصدار تراخيص البناء وفق شروط البناء الجديدة 2022، وغير مسموح بأي أعمال بناء أو تعديلات في العقارات والمباني دون الحصول على ترخيص لمنع مخالفات البناء أو ظهور مبان عشوائية مرة أخرى.

استثناء المشروعات القومية من شروط البناء

وتتلقى المحافظات من خلال المراكز التكنولوجية طلبات تراخيص البناء وفق شروط البناء الجديدة 2022 للحفاظ على النسق العمراني، إذ أن أقصى ارتفاع مسموح به بناء دور أرضي و4 طوابق وفق مساحة الشارع، مع استثناء بعض الشوارع الرئيسية والكورنيش وهذا تحدده كل محافظة بالتنسيق مع جهاز التخطيط العمراني والجهات المختصة، ويستثنى من شروط البناء الجديدة 2022 المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة.

تراخيص البناء

وتتضمن شروط البناء الجديدة 2022، التقديم بطلب ترخيص البناء إلى المركز التكنولوجي الموجود في حيز أعمال البناء على النموذج الخاص بذلك من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد شامل نموذج إعداد الترخيص، وصورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الشأن، وصورة من السجل الهندسي الخاص بالمهندس والمكتب الهندسي القائم بأعمال الاعتماد، وتقدير قيمة الأعمال طبقًا للنموذج المرفق، مع تقديم بيان صلاحية للموقع، و3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المكتب الهندسي، وشهادة المتغيرات المكانية، مع إرفاق صورة من شهادة الاستشاري المعتمد من نقابة المهندسين لأي تقارير أو رسومات يتطلب اعتمادها من الاستشاري.

وترسل المستندات المطلوبة إلى المركز التكنولوجي المختص، الذي يخاطب بدوره الجامعة لمراجعة أوراق ترخيص البناء للبت في الطلب، وفي حالة الموافقة على طلب ترخيص البناء يجب قيام صاحب الترخيص أو المهندس القائم على الأمر بإخطار المركز التكنولوجي بالبدء في أعمال البناء وفق الترخيص قبلها بأسبوعين على الأقل.