إليسا ووائل جسار وتامر حسني نجوم الحفلات الغنائية اليوم

يشهد مساء اليوم السبت، عدد كبير من الحفلات يحييها عدد من المطربين سواء داخل مصر أو خارجها، لتقديم أغانيهم الخاصة، وسط حضور جماهيري كبير.

وتحيي الفنانة إليسا حفلًا غنائيًا كبيرًا، في لبنان وستقدم خلال الحفل عدد كبير من أغانيها الخاصة، كما أنه سيشاركها في الحفل الفنان زياد برجي.

نجوم حفلات اليوم

أما عن ثان نجوم حفلات اليوم فسيكون الفنان وائل جسار، والذي سيحيي حفلًا غنائيًا كبيرًا في دولة تركيا وسط محبيه، وسيقدم خلال الحفل عددًا من أغانيه المميزة.

وينضم إليهم الفنان تامر حسني الذي سيلتقي جمهوره مساء اليوم في حفل غنائي كبير سيقام في ملعب «باور هورس»، للاحتفال بافتتاح ستاد udalmeria، وسط حضور جماهيري كبير، حيث أعلن «حسني» عن هذا الحفل من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

انطلاق حفلات مسرح الزمالك

كما تنطلق حفلات الصيف على خشبة مسرح الزمالك، بدءًا من مساء اليوم، إذ يحيي أول حفل غنائي في الموسم الموزع الموسيقي الوايلي وذلك بجانب «مولوتوف» و«دي جي توتي».

يذكر أن الفنانة إليسا طرحت مؤخرًا ديو غنائي مؤخرًا مع الفنان سعد لمجرد بعنوان «من أول دقيقة»، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بمجرد طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصلت نسبة مشاهدته عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب إلى 199 مليون مشاهدة.

والأغنية تعاون فيها مع الشاعر أمير طعيمة، والملحن رامي جمال والموزع أحمد إبراهيم.