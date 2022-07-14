«أنا مش مصدق» لـ وائل جسار تقترب من 2 مليون مشاهدة في 4 أيام

حققت أغنية «أنا مش مصدق» للفنان وائل جسار، نجاحا كبيرا، خلال الأيام الماضية، منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحصدت إشادات عدد كبير من الجمهور.

«أنا مش مصدق» تقترب من 2 مليون مشاهدة

واقتربت أغنية «أنا مش مصدق» من تحقيق 2 مليون مشاهدة عبر «اليويتوب» بعد 4 أيام من طرحها، وهي من كلمات منصور الشادي، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.

واحتفل «جسار»، بالنجاح الكبير الذي حققته الأغنية منذ طرحها، حيث نشر كلماتها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «ألف شكر بفضل الله وبفضلكم وصلت مليون وميتين ألف بظرف يومين».

كمات أغنية «أنا مش مصدق»

وتقول كلمات أغنية وائل جسار «أنا مش مصدق»:

أنا مش مصدق إننا مش ويّا بعض

ولا يوم هصدق إنك إنت سبتني

أنا كل يوم بقول لروحي أكيد ده بُعدو

هينتهي وترجع تقولي وحشتني

أنا كل يوم بعدي على نفس الأماكن

وأفتكر لمسة إيديك وكلام عينيك وألاقي

حبك جوة مني لسه ساكن

وقلبي مش ممكن هيبقي إلا ليك

وائل جسار يتألق في حفل غنائي بلبنان

وكان الفنان وائل جسار، قد أحيا حفلا غنائيا ضخما في لبنان ضمن حفلات عيد الأضحى، وتألق خلاله بباقة من أجمل أغانيه، فغنى لأول مره أغنيته الجديدة «أنا مش مصدق».

ورفع الحفل شعار كامل العدد، وتفاعل الجمهور مع أغانيه التي قدمها ومنها «بتوحشيني، يا ما خبيت بعيني، غريبة الناس، عيان، مشيت خلاص، وخلي الفراق»، كما التقط الجمهور معه العديد من الصور التذكارية.