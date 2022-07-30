اتحاد كمال الأجسام: 14 دولة شاركت في البطولة المقامة على أرض مصر

قال الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري العربي والأفريقي لكمال الأجسام ونائب رئيس الاتحاد الدولي، إنّ البطولة العربية شاركت فيها مصر والجزائر وعمان والبحرين والسعودية والسودان، مشيرًا إلى أنّ 14 دولة شاركت في البطولة المقامة على أرض مصر.

البطولة ليس لها موعد ثابت

وأضاف رئيس الاتحاد المصري العربي والأفريقي لكمال الأجسام ونائب رئيس الاتحاد الدولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «البطولة ليس لها موعد ثابت رغم أنها بطولة سنوية، فمن يرغب في تنظيمها يعلم الاتحاد العربي ويتم التنسيق بخصوص الشهر المراد تنظيم البطولة فيها».

راعيين للبطولة تحملا تكاليفها

وتابع رئيس الاتحاد المصري العربي والأفريقي لكمال الأجسام ونائب رئيس الاتحاد الدولي: «لدينا راعيين للبطولة تحملا كل تكاليف البطولة، بالإضافة إلى رعاة آخرين يقدموا هدايا للأبطال، ومحافظ الإسكندرية يسر لنا الكثير من الأمور مثل أسعار خاصة مع الفندق منظم البطولة وأتوبيسات مكيفة للفرق المشاركة».

فرقة فنون شعبية في حفل الافتتاح

وأردف رئيس الاتحاد المصري العربي والأفريقي لكمال الأجسام ونائب رئيس الاتحاد الدولي: «هناك فرقة فنون شعبية ستقدم عروض في حفل الافتتاح، كما تم توفير الأمن والأمان منذ خروج الضيوف من المطار وسيارات إسعاف».