مجلس الوزراء في أسبوع.. 40 قرارا واجتماعا ولقاءا للحكومة (إنفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 23 حتى29 يوليو 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنَّه تمّ إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بأن يكون يوم السبت 30 يوليو 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، بهدف تغليظ العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية، ضمن خطة الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته، مع ضبط هذه المنظومة، إضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها.

14 قرارا

كما تمّ الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017، إلى جانب الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بهدف امتداد أعمال اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لفترات أخرى بخلاف المنصوص عليها في القانون القائم، وهى الفترة من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بإزالة صفة النفع العام عن قطعتي أرض ناحية محافظة الإسكندرية، الأولى بمساحة 10.47 فدان، والثانية بمساحة 12.33 فدان، بهدف استغلالهما في تنفيذ مشروعات للثروة الداجنة، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 100.6 فدان، تعادل 422624 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ناحية مدينة الفيوم الجديدة، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، التابعة لوزارة النقل؛ وذلك لاستخدامها في إقامة ميناء جاف، نقلاً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتضمنت القرارات أيضاً وفقاً لما أظهره التقرير، الموافقة على مشروع قرار بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراسي والموانئ البحرية، والذي نص في مادته الأولى على أن يعمل بأحكام هذه اللائحة في جميع المراسي السياحية الدولية، والموانئ العامة السياحية والتجارية التي يوجد بها محطات أو أرصفة سياحية، في حين تمت الموافقة على تخصيص عدد من قطع أراضي الإصلاح الزراعي، الكائنة بنطاق محافظة الجيزة، لصالح المحافظة؛ وذلك لإقامة عدد من مشروعات النفع العام عليها، والتي تتمثل في إنشاء بعض المدارس في عدة مراحل دراسية بنطاق عدد من أحياء المحافظة، بالإضافة إلى إقامة مجموعة من الأسواق النموذجية، وذلك طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 10 مكرراً، من قانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، بعد تعديلها بالقانون رقم 15 لسنة 2022، فيما تم اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 48 بشأن عدة موضوعات.

جاء ذلك فضلاً عن الموافقة على قيام محافظة المنوفية بتنفيذ 11 مشروعاً للنفع العام، تتضمن إقامة محطات للصرف الصحي بقرى مركز تلا، والممولة من البنك الدولي، والبنك الأسيوي، بهدف الاستثمار في البنية التحتية، بالنظر لأهمية تلك المشروعات في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في تلك القرى.

في حين تمت الموافقة على الترخيص لمصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بإصدار عملات تذكارية من الفضة، فئة الجنيه الواحد، بمناسبة احتفال كلية الطب ـ جامعة القاهرة، باليوبيل الذهبي لخريجي دفعة 1972.

كما تمّ استعراض مذكرة بشأن أهم نتائج المشاركة المصرية في «إكسبو 2020 دبي»، المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا مستجدات الإبقاء على الجناح المصري باكسبو دبي، ضمن مشروع «ديستركت 2020»، وذلك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، بهدف الترويج الاستثماري والسياسي والثقافي لمصر في دولة الإمارات، مع إدارة وتشغيل الجناح المصري وفق خطة متكاملة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 189.58 فدان، ناحية جنوب طريق «القاهرة - العين السخنة»، لصالح جامعة عين شمس، لاستخدامها في إقامة جامعة عين شمس الأهلية، والتوسعات المستقبلية لها، وذلك نقلاً من الأراضي ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار خطة الدولة للتوسع في الخدمات التعليمية بالتوازي مع التوسع العمراني الكبير، وكذلك الموافقة على قيام وزارة البيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات للقيام بعدد من الأعمال، ضمن مشروع لصون التنوع البيولوجي في مصر، وتشمل تطوير قرية الغرقانة، وتطوير وإدارة مركز الزوار بمحمية نبق الطبيعية لاستخدامه أثناء أعمال مؤتمر المناخ، مع التصريح للشركة بممارسة نشاط إنشاء نزل بيئي بالمحمية لضمان تحقيق التنمية المستدامة الشاملة بتلك المنطقة.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنَّه تمّ عقد اجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة لمتابعة موقف تنفيذ مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، إذ أكّد أنَّ الإسراع في تفعيل مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية ينطلق من حرص القيادة السياسية في البلدان الثلاثة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينها.

جاء ذلك بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة تطوير آليات إدارة استثمارات المؤسسات الحكومية في سوق الأوراق المالية، وذلك بحضور وزيري الأوقاف، والمالية، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للبريد المصري، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، فضلاً عن اجتماع لمتابعة جهود تشغيل الطيران منخفض التكاليف، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والمالية، والطيران المدني، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، ومساعد وزير الطيران، ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة.

كما تمّ عقد اجتماع مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك، والوفد المرافق له، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع الثاني للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية المنعقدة بالقاهرة، وذلك لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بين البلدين، بجانب اجتماع لوزراء دول مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، إذ أكد إزالة أي عقبات أو إجراءات إدارية أو بيروقراطية قد تواجه تنفيذ المشروعات ونسف كل المعوقات على الأرض.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء لهذا الأسبوع وفق ما جاء في التقرير، اجتماعاً لبحث المشكلات التي تواجه مركز 57357 لعلاج سرطان الأطفال بمدينة طنطا، إذ كلف بسرعة الاتفاق على آلية تشغيل هذا المركز العلاجي المهم وتقديم الخدمة للمواطنين، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، ومدير مستشفى سرطان الأطفال 57357، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة جهود جامعة النيل الأهلية في خدمة النشر الدولي ودعم مسيرة البحث العلمي في مصر، وذلك بحضور رئيس الجامعة، ومساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية.

في حين عقد اجتماعاً لبحث فرص التعاون وزيادة الاستثمارات المشتركة المصرية - القطرية، وذلك بحضور وزيرتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار القانوني لوزيرة التخطيط، ومدير الصندوق السيادي، ورئيس جهاز التمثيل التجاري، وكذلك اجتماع لمتابعة موقف منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مصلحة الجمارك.

جاء ذلك فضلاً عن اجتماع مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ري نيو باور برايفت ليمتد» إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في الهند، والوفد المرافق له، ونوه إلى أنَّ رئيس الجمهورية يتابع جهود تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي رائد في صناعات الهيدروجين الأخضر.

جاء ذللك بجانب اجتماع لمتابعة الجهود المتخذة لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن عدد من المواقع في شرق القاهرة، بحضور وزيري الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة القومية للبريد، ومدير أمن القاهرة، ومساعد وزير النقل للمكتب الفني، ورئيس حي المقطم، بالإضافة إلى اجتماع مع وزيرة البيئة، ومدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لعرض بعض الإجراءات الخاصة بالاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

14 اجتماعا

كما ترأس مدبولي الاجتماع الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ومبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، فضلا عن الاجتماع التاسع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، لمتابعة جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وبشأن الأنشطة التي أجراها رئيس مجلس الوزراء، وحسب التقرير، تفقد مدبولي سير العمل بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، إذ وجه بإسراع معدلات تنفيذ المشروع الذي يرتقي بمنطقة ذات أهمية تاريخية للحفاظ على قيمة القاهرة كوجهة سياحية وثقافية مميزة، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، وعدد من المسئولين.

كما استعرض مدبولي تقرير من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن إجراء الجهاز المسابقة المركزية للتعاقد مع 30 ألف معلم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ اطمأن على سير مراحل المسابقة بحوكمة تضمن تحقيق أكبر قدر من النزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، وبشكل يحقق اختيار الأكفأ من بين المتقدمين.

وشهد رئيس الوزراء مراسم التوقيع على انضمام مملكة البحرين شريكاً رابعاً، الى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وهى الشراكة التي تم إطلاقها في دولة الإمارات العربية المتحدة في 29 مايو الماضي، وضمت الأخيرة مع مصر والأردن بهدف تعزيز دور القطاع الصناعي، كما أرسل برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، إذ تقدم بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، بأطيب التمنيات بهذه المناسبة الجليلة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام، فضلاً عن إرسال برقية تهنئة إلى شيخ الأزهر بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، حيث أعرب عن أصدق التمنيات القلبية لفضيلة الإمام الأكبر بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما شهد مدبولي مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لبدء الدراسات الأولية بشأن إقامة مصنع جديد لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تبلغ نحو 8 مليارات دولار، بسعة تصل إلى 220 ألف طن سنوياً، وذلك بين عدد من الجهات الحكومية، وشركة «رنيو باور برايفت ليمتد» إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في الهند.

كما عقد مدبولي مؤتمراً صحفياً بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض تفاصيل حزم الحماية الاجتماعية التي وجه بها رئيس الجمهورية لمجابهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، وكذلك جولة ليلية لتفقد المنطقة الترفيهية والشاطئية في مدينة العلمين الجديدة، بعد تشغيلها، ورافقه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومساعد الوزير، ورئيس جهاز المدينة، ومسئولو الشركة المسئولة عن التشغيل.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاءه مع محافظ الجيزة لمتابعة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة خاصة في قطاعات الطرق، والخدمات، والمرافق، مؤكداً سرعة صرف التعويضات الخاصة بالمستحقين نظير إزالة عقاراتهم المتعارضة مع إقامة عدد من الطرق والمحاور المرورية، فضلاً عن لقاء مع وزير التربية والتعليم لمتابعة مستجدات تطوير المناهج الدراسية، والخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل، وجهود التوسع في المدارس المصرية اليابانية، بالإضافة إلى لقاء مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة موقف عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها من قبل الوزارة مثل منظومة التحول الرقمي، والخدمات المقدمة من خلال البريد المصري.

جاء ذلك بجانب لقاء مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي.