حظك اليوم برج الحوت الأحد 31-7-2022 مهنيا وعاطفيا

اهتم بمراعاة مشاعر الشريك وتأني مهنيا في اتخاذ قراراتك، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج الحوت الذي يعرف عن اصحابه أنهم مندفعين للغاية ما يقودهم للوقوف في الأزمات، كما يعرف عنه أنه شغوف بالعمل والتطور، فهو يتمسك بالمجالات التي يحبها ويحاول أن يحقق ذاته، لذلك ينجح في عمله آيا كان.

وتضم قائمة مشاهير برج الحوت الكثير من الشخصيات العامة التي تحمل صفات هذا البرج من بينهم عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.

واليوم الأحد 31 يوليو وفي إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، يستعرض موقع «الوطن» فيما يلي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الحوت، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، والتي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» إن حظك اليوم مواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعملي، القمر في مواجهة برجك يجعلك اليوم مشوشا ومن المهم أن تتأنى في قراراتك وردود أفعالك، وأن تنتبه لحقوقك

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تضيف «فؤاد» لأصحاب هذا البرج، إذا كنت متزوجا لا تتسرع في أقوالك كي لا تجرح من تحبهم واهتم بمراعاة مشاعر الطرف الآخر.