حظك اليوم برج الحوت الجمعة 29-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الحوت بالذكاء والدهاء الذي يجعله قادرا على إدارة العمل بكفاءة وحل العديد من المشاكل والأزمات بسهولة وبرأيه الراجح، وإذا تقلد منصب إداري أو تدريبي فإنه سيقدم أفضل ما لديه في العمل؛ كما يصبح قدوة لمن حوله نظرا لما يمتلكه من مهارات فائقة في العمل وفي أداء المهام التي تقع على عاتقه، كما أنه يستطيع العمل تحت الضغط دون ملل أو ضجر.

مولود برج الحوت في العمل

ويحب مولود برج الحوت أن يفصل الحياة العملية عن حياته الاجتماعية، ولا يبوح بأسراره الخاصة لأحد مهما كان مقربا منه في مجال عمله، فهو يعتقد أن تلك التفاصيل لا تهم غيره، كما أنّه يصنف بأنه مستمع جيد، ويرحب دائماً بالأفكار الجديدة والأعمال المبتكرة من قبل زملائه.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

اليوم مميز لمواليد برج الحوت وفقا لما قالته عبير فؤاد، حيث يتواجد فينوس والمريخ في برجك يكونا داعمين لك ويمنحانك سحرا ويساعدانك على الصمود، وتمتلك القدرة على حسن التصرف، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

رغم مرور مواليد برج الحوت بفترة من الضغوط، إلا أن الوضع يتغير اليوم، حيث يتواجد القمر الجديد في منزل العمل مما يمدك بالنشاط وبكل الإصرار على تنظيم جهودك وتؤدي عملك على أكمل وجه، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن».