حظك اليوم برج الحوت السبت 30-7-2022 عاطفيا ومهنيا

تنافر مع زحل يؤثر على الصحة، احذر مولود برج الحوت، هذا ما ذكرته خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، عن حظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لهذا المولود الذي ينتمي له الكثير من المشاهير، أبرزهم عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، وحنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.

وبحسب وصف خبراء الفلك لمواليد برج الحوت، فإن أصحاب هذا البرج يفضلوا الاحتفاظ بمساحتهم الشخصية ويكرهون تدخل المحيطين مهما كانت درجة القرابة، ويتصفون بالمزاجية الشديدة بدرجة يصعب التعامل معها في كثير من الأوقات، ولكنهم في الوقت نفسه يمتلكون قلبًا غاية في الطيبة والرقة.

وتستعرض «الوطن»، حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم السبت، وفقًا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

قالت «فؤاد»، إن مولود برج الحوت اليوم فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا وطاقة عاطفية ويساعدك ذلك على الاقتراب بود ممن تحب.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

أما على الصعيدين العملي والمهني، تضيف خبيرة الأبراج، أن القمر يتنافر مع زحل في منزلي الصحة وعليك أن تعتني اليوم بنفسك وبصحتك كي تستعيد حيويتك، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.