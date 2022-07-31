حظك اليوم برج الجدي الأحد 31-7-2022 عاطفيا ومهنيا

انتبه لحقوقك مهنيا وعاطفيا تحسن التصرف، هكذا كشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبر فؤاد توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهين لمواليد برج الجدي الذي يملك بداخله طفل يبدو ناضج وأكبر من أقرانه، فهو يميل للذهاب الى المدرسة والتعلم، وتعتبر الهدية المثالية لهذا البرج هي الكتب التعليمية.

ويضم برج الجدي في قائمة مشاهيرة العديد من الشخصيات الهامة والبارزة من بينهم الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان العظيم محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحافية روز اليوسف، جميعهم لديه قدرة على التفكير العملي، فهذا البرج يعمل دائمًا على تطوير مهاراته وقدراته العملية.

واليوم الأحد 31 يوليو وفي إطار حرص بوابة «الوطن» في تقديم خدمات اخبارية تنشر على مدار اليوم، تعرض فيما يلي لمواليد برج الجدي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

توضح خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي لمواليد برج الجدي، القمر بمنزلك التاسع يمدك بالفضول والإصرار ويتعلم منك الآخرون متعة المعرفة والاجتهاد، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وتضيف خبيرة الأبراج، بينما على المستوى العائلي والعاطفي لأصحاب هذا البرج، تبدو اليوم ملهما وتحسن التصرف في حياتك العاطفية.