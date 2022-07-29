حظك اليوم برج الجدي الجمعة 29-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الجدي، بأنه شخص عملي وطموح يسعى في سبيل تحقيق طموحاته وأحلامه بكل قوته وقد يخسر كثيرا مقابل ذلك ولكنه لن يتوقف حتى يصل إلى ما يريده من أحلام ويسعى للحصول على أعلى المناصب، كما أنه إذا تقلد منصبا أو مكانا فلا يهدأ حتى يؤدي عمله على أكمل وجه.

صفات مواليد برج الجدي

مولود برج الجدي شخص واقعي لا يتّكئ على الاحتمالات فرغم طموحه العالي فهو في كثير من الأحيان يضع كل الأمور أمام عينيه ويحلل ويتوصل إلى نتائج ويتوقّع الأسوأ والسناريوهات المختلفة فهو لا يعيش في عالم الأحلام والخيال فقط، كما أنه يدرس الواقع بشكل جيّد جدّاً ممّا يجعله قادراً على ملاحظة مشاكله، والعمل على حلها.

تستعرض «الوطن»، وفي السطور التالية تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

أشارت خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد، إلى أن اليوم مميز بالنسبة لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني، حيث يتواجد القمر الجديد بمنزل المدخرات وهو ما ينمي أموالك وتزدهر مواهبك الحسابية وقدرتك على التخطيط وقد تتخذ قرارات موفقة، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

يمر مواليد برج الجدي بفترة من التشوش منذ فترة ولكن الوضع يهدأ اليوم، نظرا لوجود المريخ بمنزل الحب وهو ما يساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب وبمن حولك، وفقا لما قالته عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ «الوطن».