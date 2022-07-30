مصاريف جامعة العلمين 2022 - 2023.. الطب بـ 105 آلاف جنيه

تواصل الجامعات الأهلية الأربعة «الجلالة والعلمين والمنصورة والملك سلمان»، استقبال رغبات طلاب شهادات الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية من داخل وخارج مصر، وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، على أن يبدأ الطلاب في التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الأهلية، ومن ثم الدخول للإطلاع على مواعيد اختبارات القبول والإطلاع على الرسوم الدراسية، التي منها مصاريف جامعة العلمين 2022 - 2023، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

مصاريف جامعة العلمين 2022 - 2023

- كلية هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

- السياحة: 40 ألف جنيه.

- اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

- الطب والجراحة: 105 آلاف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

- طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

- العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

- العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

- العلوم الإنسانية والاجتماعية: 43 ألف جنيه.

- العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

- العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

- علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

- علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

البرامج والمجالات الدراسية بجامعة العلمين الدولية

مجال العلوم الهندسية

- برامج هندسة الميكاترونيات

- برامج الهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية.

- برامج الهندسة الطبية الحيوية بالاشتراك مع جامعة لويفيل الأمريكية.

- برامج هندسة وإدارة الإنشاءات.

- برامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية.

- برامج هندسة البترول والغاز.

مجال هندسة الحاسبات

- برنامج هندسة الحاسب ويشمل مسارات (النظم المُدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية القدرة، الأمن السيبراني).

- برنامج هندسة الحاسب بالاشتراك مع جامعة لويفيل.

- برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

مجال علوم الحاسب

- برنامج علوم الحاسب بالاشتراك مع جامعة لويفيل.

- برنامج علوم الحاسب ويشمل مسارات (تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب).

- برامج العلوم الأساسية المُتقدمة.

- برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، الطاقة المُستدامة.

مجال العلوم الصيدلية

-الصيدلة الإكلينيكية Pharma D.

مجال العلوم الإدارية والأعمال

- برامج مجال الفنون والتصميم وتشمل تخصصات التصميم الداخلي.

- برنامج المحاسبة ونُظم المعلومات، إدارة اللوجيستيات وسلاسل الإمداد والتسويق.

- برنامج تصميم الجرافيك وبناء الماركة، الإعلان والاتصال بالتعاون مع جامعة ليون 3 الفرنسية.

مجال طب الأسنان

مجال الصحة العامة وهو مجال مُتفرد يشمل تخصصات الصحة العامة العالمية، والصحة البيئية وتغير المناخ، الوبائيات والإحصاء الحيوي