حصاد جامعة العلمين عن أنشطة 2020/2022.. مؤتمرات دولية ومنح طلابية ومذكرات تفاهم

قدم الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولية، تقريرًا بشأن أداء وأنشطة الجامعة، خلال الفترة من 2020 وحتى النصف الأول من عام 2022.

وأفاد التقرير بأنّ جامعة العلمين الدولية، شهدت زيارة تفقدية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برفقة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتضمّنت الزيارة التعرف على الموارد المادية المُتاحة للعملية التعليمية والتجهيزات الخاصة بها والطاقة الاستيعابية، وتفقد المدرجات والفصول الدراسية ومعامل الكمبيوتر والمعامل الفيزيائية والمكاتب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.

نظام التدريس في جامعة العلمين الدولية

وأشار التقرير إلى أنّ نظام التدريس في الجامعة، يتميز بالاعتماد على البرامج البينية، والتي تعني وجود تداخُل بين الكليات المختلفة، لخلق برامج دراسية وتخصصات جديدة تتوافق مع مُتطلبات سوق العمل المُستقبلي، وتستخدم الجامعة نظام الساعات المُعتمدة.

وأوضح التقرير أنّ جامعة العلمين الدولية، وقّعت عدة اتفاقيات تعاون، ومنها اتفاقية شراكة مع منصة التعلم الإلكتروني الدولية «كورسيرا»، لإتاحة مُقررات ومشروعات وندوات أكاديمية وتعليمية لطلاب الجامعة، مُقدمة من جامعات عالمية، وبموجب الاتفاقية يحصل الطالب على شهادة من الجامعة المانحة وكورسيرا، كما تمّ بحث سُبل تعزيز التعاون مع وفد المركز الثقافي البريطاني.

وأضاف التقرير، أنّ الجامعة وقعت اتفاقية شراكة مع مؤسسة «اتصال»، التي تعُد إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وتضم تحالف عدد كبير من شركات صناعة الإلكترونيات والاتصالات العالمية ICTE، كما وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع جامعة «ليون 3» الفرنسية لطرح برنامج دراسي مُشترك في مجال الإعلان والاتصال، ويحصل الطالب بموجبه على شهادة مزدوجة، وكذلك توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة «لويفيل» الأمريكية في مجال (الهندسة الحيوية وهندسة وعلوم الحاسبات)، ويحصل الطالب على شهادة مُزدوجة.

كما جرى توقيع اتفاقية بين جامعة العلمين و«تمبل» الأمريكية للتبادل الطلابي والبحثي، وعقد ندوة تعريفية بالاتفاقية للطلاب، وتوقيع مذكرة تعاون مع جامعة «ويست فيرجينيا» الأمريكية لتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين والتبادل الطلابي ومنح شهادات مزدوجة، وتوقيع مذكرة تعاون مع الشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة)، لتقديم دبلومات وبرامج وشهادات مهنية في جودة وإدارة الرعاية الصحية.

4 منح طلابية

ولفت التقرير إلى انضمام الجامعة لتحالف الجامعات المُستفيدة من المنح الطلابية المُقدمة من هيئة المعونة الأمريكية USAID، الذي تُنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتعد هذه الشراكة الأولى من نوعها للجامعات الأهلية والخاصة، وحصلت الجامعة على 4 منح طلابية في برنامج الصحة العامة، كما انضمت جامعة العلمين الدولية لتحالف الجامعات الأهلية الذكية، والذي يضم كذلك، جامعات «الجلالة، الملك سلمان الدولية، والمنصورة الجديدة»، كما تم توقيع مذكرة تعاون مع مؤسسةIBDL الوكيل الحصري لبرنامج الرخصة الدولية لقيادة الأعمال بجمهورية مصر العربية.

المؤتمر الدولي الأول للنقل الذكي

وأضاف التقرير أنّ الجامعة نظمت المؤتمر الدولي الأول للنقل الذكي، لمُناقشة نتائج البحث والتطوير الأخيرة في أنظمة وخدمات التنقل الذكي ومشاكلها وتطبيقاتها المُحتملة، وشاركت الجامعة في معرض Edu Gate للفرص التعليمية بالجامعات في مصر، لعرض البرامج المتميزة والخدمات التعليمية والأكاديمية المتفردة التي تقدمها جامعة العلمين الدولية.

وأوضح التقرير أنّ الجامعة نظمت العديد من الندوات التوعوية حول ريادة الأعمال، والثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا المستقبل، وندوة ثقافية حول عشق فنون العمارة والسفر، وندوة حول مفهوم ريادة الأعمال وما يُقدمه لمصر ومُستقبلها الاقتصادي والتنموي وفق رؤية مصر 2030، وندوة تعريفية عن مسابقة البرمجة الجامعية الدولية، كما زيّن الطلاب أحد الجدران الداخلية بمبنى كلية الدراسات القانونية وكلية الأعمال، كما نظمت الجامعة دوري كرة قدم للطلاب وزيارات ميدانية، والعديد من الفعاليات بمشاركة الطلاب.

حافز الابتكار

وفي إطار اهتمام الجامعة بالبحوث العلمية التطبيقية، حصل فريق بحثي من الجامعة على تمويل من صندوق دعم وتطوير العلوم والتكنولوجيا المصري، لتنفيذ مشروع بحثي يهدف إلى تطوير نُظم مُبتكرة للعلاج المُبكر لمُضاعفات القلب والكُلى، كما تأهل فريق طلاب كلية هندسة وعلوم الحاسب بالجامعة للمرحلة التالية من مسابقة «حافز الابتكار».

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، مُنسق الجامعات الأهلية، أنّ جامعة العلمين الدولية تعتبر واحدة من 4 جامعات أهلية تم إنشاؤها بقرار جمهوري رقم 435 لسنة 2020، وهي تعُد جامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع، وتعتمد الدراسة بالجامعة على استخدام الرقمنة والأنشطة التفاعلية، ومُقامة على مساحة 150 فدان تقريبًا بمدينة العلمين الجديدة، وتضم 16 كلية ومكتبة مركزية وساحات ترفيهية وملاعب رئيسية ومستشفى جامعي وسكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

برامج جامعة العلمين الدولية

وتطرح الجامعة عددًا من البرامج المميزة خلال العام الأكاديمي 2023-2022، ففي مجال العلوم الهندسية تطرح الجامعة برامج «هندسة الميكاترونيات، الهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية، الهندسة الطبية الحيوية بالاشتراك مع جامعة لويفيل الأمريكية، هندسة وإدارة الإنشاءات، والتصميم المعماري والعمارة الرقمية، وهندسة البترول والغاز».

وفي مجال هندسة الحاسبات، تقدم برنامج «هندسة الحاسب ويشمل مسارات (النظم المُدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية القدرة، الأمن السيبراني)، وهندسة الحاسب بالاشتراك مع جامعة لويفيل، وهندسة الذكاء الاصطناعي».

أما في مجال علوم الحاسب، فتشمل تخصصات «علوم الحاسب بالاشتراك مع جامعة لويفيل، وعلوم الحاسب ويشمل مسارات (تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات، علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية)».

وتشمل برامج العلوم الأساسية المُتقدمة «التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، الطاقة المُستدامة»، وفي مجال العلوم الصيدلية «الصيدلة الإكلينيكية Pharma D»، وفي مجال العلوم الإدارية والأعمال «المحاسبة ونُظم المعلومات، التسويق، إدارة اللوجيستيات وسلاسل الإمداد»، وبرامج مجال الفنون والتصميم وتشمل تخصصات «التصميم الداخلي، تصميم الجرافيك وبناء الماركة، الإعلان والاتصال بالتعاون مع جامعة ليون 3 الفرنسية»، ومجال طب الأسنان.

كما طرحت الجامعة لأول مرة برنامج الصحة العامة، وهو مجال مُتفرد يشمل تخصصات «الصحة العامة العالمية، الصحة البيئية وتغير المناخ، الوبائيات والإحصاء الحيوي، إدارة الرعاية الصحية، التغذية الصحية، والصحة العامة الوراثية».