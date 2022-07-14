فوز جامعة العلمين الدولية بالمركز الأول للمرحلة التمهيدية لـ«IEEE YESIST 12» الدولية

قالت الدكتورة ليلى شكري، مدرس بكلية علوم وهندسة الحاسبات والمشرفة على المشاريع الطلابية ذات الطابع الإبداعي بجامعة العلمين الدولية، إنه كان عليهم اختيار موضوع من ثلاثة مواضيع وهي: «تكنولوجيا التعليم EdTech، التكنولوجيا الطبية MedTech، التكنولوجيا الحيوية Bio Tech»، وتقديم فكرة إبداعية لمشروع يساهم في تطوير هذا المجال.

التفاعل مع الأستاذ خلال المحاضرة وجهًا لوجه

وأشارت «شكري» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنه تم اختيار تكنولوجيا التعليم لتساهم من خلال تخصصنا في مجال الكمبيوتر في تطوير التعليم عن طريق البدء من خلال جامعتنا، والتي تم إنشاؤها لتكون جامعة ذكية تنتهج سبلًا إبداعية في التدريس.

وأضافت: «كونا فريقًا من أربع أعضاء من كليتنا كما كان شرطًا في المسابقة، وقدمنا مقترحا تقوم فكرته ببساطه على تطوير نظام ذكي لتحويل المحاضرات والحصص إلى لعبة تفاعلية ولكن ليست ألعاب يحلها الطلاب على أجهزتهم بل يتقدمون في اللعبة من خلال التفاعل مع الأستاذ خلال المحاضرة وجهًا لوجه».

الفريق ممثل من هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب

وأوضحت «شكري»: «لكي ننجح في تجميع المميزات المطلوبة للمشروع لتطويره وحرصنا على أن يكون في الفريق ممثل من هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، أي مثقل من كل المستخدمين المحتملين لهذا النظام لنتبادل الأفكار حول أفضل طريقة لتطويره، وبعد القيام بعرض تقديمي عن كل تفاصيل المشروع فازت فكرتنا بالمركز الأول في هذا المسار».

من جانبه قال نور الدين عبدالعزيز، الطالب بالمرحلة الثانية بكلية علوم وهندسة الحاسبات بجامعة العلمين الدولية: «عندما علمنا أنا وزميلي يوسف بدير باختيارنا للمشاركة في المسابقة تحمسنا جدا وتبادلنا الأفكار مع الدكتورة ليلى ومهندسة برديس حول فكرة جديدة تزيد من اهتمام الطلاب بالمحاضرات وأضفنا بعض المقترحات التي من وجهة نظرنا تلائم جيلنا وتشابه ألعاب الأونلاين الأكثر رواجا بيننا مما يزيد روح المنافسة بين الطلاب، والتركيز في المحاضرات للحصول على أعلى التقييمات».