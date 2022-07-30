«الهجرة»: طائرة مجهزة طبيا لنقل طفل مصري مصاب بسرطان الدم من السعودية

تنقل وزارة الهجرة الطفل ياسين حسام المصاب بسرطان الدم، إذ يرقد بالرعاية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي، عبر طائرة مجهزة طبيًا، من أبها بالمملكة العربية السعودية، إلى مصر غدا، بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير».

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالمتابعة المستمرة لاستفسارات ومشكلات المصريين بالخارج، واستمرارًا لمتابعة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

الطفل يصل مصر غدا في طائرة مجهزة طبيا

ومن ناحيتها، ثمنت وزيرة الهجرة، حرص الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة المصري، لتوفير مكان لعلاج الطفل «ياسين» وتوفير سيارة إسعاف لنقله من المطار، إذ يصل صباح الأحد 31 أغسطس إلى القاهرة.

«الهجرة» تستجيب لاستغاثة ولي أمر الطفل المريض

وقالت نبيلة مكرم إنَّ التنسيق جاء استجابة لاستغاثة ولي أمر الطفل بتوفير إخلاء طبي جوي بطائرة مجهزة طبيًا لاستكمال علاجه بمصر، إذ انتهى التأمين الطبي للطفل ولم يعد يغطي تكلفة العلاج، لافتة إلى أنَّه تمّ التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بمصر لتوفير مكان للطفل واستكمال علاجه، كما تمّ موافاة وزارة الصحة بكل التفاصيل الطبية عن حالة الطفل، وجرى التواصل مع أسرة الطفل والمستشفى السعودي الألماني في المملكة العربية السعودية، لمعرفة تفاصيل الحالة الطبية الكاملة للطفل.

ومن ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أنَّه فور تلقي استغاثة ولي أمر الطفل ياسين، تمّ التواصل فورًا مع الأطباء والفريق العلاجي، للوقوف على حالة الطفل، وما تستلزمه الحالة لنقله إلى مصر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكّدة أنَّ مصر دائمًا في صف أبنائها بكل مكان حول العالم.

وتابعت وزيرة الهجرة، أنَّ الطفل محجوز بالمملكة العربية السعودية في مستشفى السعودي الألماني في منطقة «عسير».