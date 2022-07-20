وزيرة الهجرة لـ «الوطن»: غدًا.. آخر موعد لتسجيل حضور مؤتمر «الكيانات 3»

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن غدا الخميس الموافق 20 يوليو الجاري، هو آخر موعد للدخول على رابط التسجيل، لحضور النسخة الثالثة من مؤتمر «اتحاد الكيانات المصرية والمصريين بالخارج».

استعراض سبل التعاون بين المصريين بالخارج والكيانات المصرية وبين وطنهم الأم

وأشارت وزيرة الهجرة، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إلى أنه دون التسجيل على هذا الرابط، لن يتمكن المصريون بالخارج والكيانات المصرية بالخارج من حضور هذه النسخة من المؤتمر.

ودعت السفيرة نبيلة مكرم، جميع الكيانات المصرية والمصريين بالخارج، إلى سرعة التسجيل على هذا الرابط، كي يتمكنوا من حضور النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج».

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن هناك حرصًا على تنظيم النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، بهدف استعراض سبل التعاون بينهم وبين وطنهم الأم، لتوحيد الجهود الحكومية والدبلوماسية الشعبية التي يمثلونها في الخارج.

تعظيم التبادل التجاري والسياحي ودعم القوى الناعمة المصرية

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن فعاليات هذه النسخة من المؤتمر ستشهد حلقات نقاشية موسعة، مع الكيانات المصرية والمصريين بالخارج المشاركين في المؤتمر، بحضور ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة.

كما ستشهد هذه النسخة جلسات للرد على استفسارات المصريين بالخارج، واستعراض سبل تنفيذ اقتراحاتهم، لتعظيم التبادل التجاري والسياحي ودعم القوى الناعمة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

ونوهت وزيرة الهجرة، بأن النسختين السابقتين التي نظمتهما وزارة الهجرة، للكيانات المصرية والمصريين بالخارج، أسفرا عن العديد من النتائج والتوصيات الهامة، ومن ضمنها الموافقة على فتح فرع لبنوك وطنية في السعودية، لأنها تضم الجالية الأكبر من المصريين بالخارج، بالإضافة إلى إدراج منهج توعوي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتوعية بالهجرة الآمنة في المدارس وعبر تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني.