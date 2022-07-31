اليوم.. حلف اليمين القانونية لدفعتي 2015 و2016 «نيابة إدارية»

يشهد المستشار عمر مروان، وزير العدل اليوم الأحد، حلف اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد دفعتي 2015 و2016 ، وذلك بديوان عام وزارة العدل.

صدور قرار رئيس الجمهورية

جاء ذلك بمناسبة صدور القرارات الجمهورية أرقام (319 /2022) والخاص بتعيين عدد 157 معاون نيابة إدارية من دفعة 2015، والقرار رقم (230 / 2022) والخاص بتعيين عدد 156 معاون نيابة إدارية من دفعة 2016، والقرار الجمهوري رقم (296 / 2022) بتعيين عدد 48 معاون نيابة إدارية «أحكام"» وذلك من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، حيث تقرر أن تكون مراسم حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد، اليوم ، بمقر وزارة العدل بلاظوغلي، وفقًا للآتي:

أولاً: بالنسبة لخريجي دفعة 2015 المعينين بالقرار الجمهوري رقم (319/ 2022) وكذا دفعة الأحكام المعينين بالقرار الجمهوري رقم (296/ 2022) التواجد بمقر الوزارة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

ثانياً: بالنسبة لخريجي دفعة 2016 المعينين بالقرار الجمهوري رقم (230/ 2022) التواجد في مقر الوزارة في الساعة الثانية ظهرًا.

الالتزام بالزي الرسمي

ونبهت النيابة الإدارية على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي (بدلة سوداء - قميص أبيض) والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية، موحدة على إمكانية الحصول على الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية من مقر نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيل.

النيابة الإدارية

النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، أسوة بدور النيابة العامة في تمثيل المجتمع في الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضائها.