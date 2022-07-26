اليمين القانونية لوظيفة معاون النيابة الإدارية.. وتعليمات الحضور

يتساءل العديد من خريجي دفعات 2015، 2016 والمعينين مؤخرا بقراري رئيس الجمهورية أرقام (319 /2022)، (320 / 2022) وذلك من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، عن موعد الكشف الطبي وحلف اليمين، لذا نرصد لكم في التقرير التالي كافة التفاصيل:

حلف اليمين القانونية

حددت هيئة النيابة الإدارية موعد مراسم حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد، يوم الأحد الموافق 31/ 7 / 2022، بمقر وزارة العدل بلاظوغلي، وفقًا للآتي:

أولاً: بالنسبة لخريجي دفعة 2015 المعينين بالقرار الجمهوري رقم (319 / 2022) وكذا دفعة الأحكام المعينين بالقرار الجمهوري رقم (296 / 2022) التواجد بمقر الوزارة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

ثانيا: بالنسبة لخريجي دفعة 2016 المعينين بالقرار الجمهوري رقم (320 / 2022) التواجد في مقر الوزارة في الساعة الثانية ظهرًا.

تعليمات الحضور للمعينين بوظيفة معاون نيابة إدارية

وحددت الهيئة عددا من الشروط الواجب الالتزام بها عند الحضور لأداء اليمين القانونية في مقر هيئة النيابة الإدارية للمعينين بوظيفة مندوب مساعد نيابة إدارية من دفعتي 2015، 2016:

ضرورة الالتزام بالزي الرسمي (بدلة سوداء - قميص أبيض) والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية.

يمكن الحصول على الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية من مقر نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيل.

الالتزام بالحضور في تمام الموعد المقرر لكل دفعة.

الشروط العامة للالتحاق بوظيفة مندوب مساعد نيابة ادارية

ووضعت النيابة الإدارية شروط عامة للالتحاق بوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق الجامعات المصرية وكلية الشريعة والقانون إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا وهى:

ألا يقل تقدير المتقدم التراكمي عن (جيد).

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى 13 ديسمبر 2021 وهو آخر يوم للتسجيل الإلكتروني لدفعة 2019 .

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة .

أن تتوافر في المتقدم الاهلية والصلاحية لشغل الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.