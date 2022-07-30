حيل جديدة من أيفون لقياس المسافات ومعرفة أسماء الأغاني وكتابة الرسائل

قال موقع «ذا صن» البريطاني إن هواتف أيفون تمتلك الكثير من المميزات التي لا يعلم عنها الكثير من الأشخاص أي شيء، حيث وضعت شركة أبل في هواتفها العديد من الأدوات التي تساعد المستخدمين في الكثير من الأشياء، ولكن هذه الحيل لا يعلم عنها الكثير منا أي شيء.

الهواتف تمتلك أداة يمكنها تحديد هوية أغنية ما على الفور

وأشار الموقع إلى أن الهواتف تمتلك أداة يمكنها تحديد هوية أغنية ما على الفور باستخدام أداة Apple المدمجة، وتعمل الميزة باستخدام أداة التعريف بالموسيقى Shazam، والتي اشترتها شركة Apple بالفعل، وتتيح لك التعرف بسرعة على الأغاني التي يتم تشغيلها على جهاز iPhone الخاص بك - أو في أي مكان آخر.

كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى الإعدادات> مركز التحكم ثم إضافة التعرف على الموسيقى في أسفل القائمة، ثم عندما تقوم بالتمرير إلى مركز التحكم الخاص بك (عن طريق السحب لأسفل من أعلى يمين الهاتف)، يمكنك الوصول إليه بسرعة، ما عليك سوى النقر على رمز Shazam - الذي يشبه حرف S - وستكون بعيدًا، ويمكن أن يحدد هذا بسرعة أغاني TikTok التي لم يتم تسميتها، ويمكنه أيضًا اكتشاف الأغاني التي يتم تشغيلها بالقرب منك في العالم الحقيقي أيضًا.

كما يحتوي جهاز iPhone الخاص بك على اختراق DIY مخفي يمكنك الوصول إليه في ثوانٍ، ففي الواقع يوجد لديك أداة قياس بعيدًا داخل جهاز iPhone الخاص بك، وتستخدم تقنية الكاميرا الذكية لتحديد المسافات ، مما يمنحك قراءات دقيقة بشكل معقول لطول أو عرض الأشياء.

ولاستخدامه، ما عليك سوى توجيه الكاميرا نحو الشيء الذي تحاول قياسه، وإذا كان شكلًا يسهل تتبعه، فسيقوم القياس تلقائيًا بقياس العرض والطول، وحتى حساب مساحة سطح الكائن، وبدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء الخطوط والأشكال الخاصة بك باستخدام زر Plus الكبير على الشاشة.

لوحة التعقب المخفية

كما يحتوي هاتف أيفون على لوحة التعقب المخفية، فإذا سبق لك استخدام iPhone للكتابة، فستعرف أن الرجوع إلى التصحيح أو إضافة الأجزاء قد يكون صعبًا في بعض الأحيان، خاصة إذا كنت تحاول تعديل الكلمات في منتصف الطريق، نظرًا لصعوبة وضع المؤشر.

ولكن هناك خدعة مؤشر دقيقة مخفية في لوحة مفاتيح Apple، إذا كنت تعرف مكان البحث، حيث يسمح لك بالتنقل بدقة بين الأحرف في النص دون النقر بقوة على الشاشة، ما عليك سوى الضغط باستمرار على شريط المسافة عند كتابة بعض النصوص، وستتحول لوحة المفاتيح فجأة إلى لوحة تعقب يمكنك سحب إصبعك عليها لتحريك المؤشر.