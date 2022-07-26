وزير التنمية المحلية ومحافظ المنيا يتفقدان محطة معالجة صرف «جبل الطير»

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، محطة معالجة الصرف الصحي بجبل الطير بمركز سمالوط والمقامة على مساحة 5 أفدنة وتبلغ التكلفة الإجمالية لها 160 مليون جنيه.

160 مليون جنيه تكلفة محطة الصرف

وأكد وزير التنمية المحلية الاهتمام الذي توليه الحكومة للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة للانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لسرعة دخولها الخدمة ليستفيد المواطنين منها.

تخدم 75 ألف فرد

وأوضح محافظ المنيا أن المحطة تعمل بطاقة تصل إلى 7500 متر مكعب يومي، ويستفيد منها حوالي 75 ألف نسمة، وتخدم 4 قرى، تضم بني خالد وجبل الطير البحرية، وجبل الطير القبلية، والسرايرية، لافتا إلى أن مركز سمالوط يأتي ضمن المراكز المدرجة في المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف محافظ المنيا أن هناك خطة مستقبلية للتطوير ورفع كفاءة المحطة وتحويلها من محطة معالجة ثنائية إلى ثلاثية.