وزير التنمية المحلية يتفقد وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المنيا

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا وحدة المتغيرات المكانية بمبنى الديوان العام للمحافظة، وذلك في مستهل زيارته اليوم الثلاثاء للمحافظة، لافتتاح أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بدير جبل الطير.

الوزير يتابع تطوير منظومة رصد التعديات على الأراضي الزراعية

وتابع الوزير خلال جولته سير العمل بالوحدة والوقوف على أعمال تطوير منظومة العمل وكيفية رصد حالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء، حيث استعرض الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ دور منظومة المتغيرات في رصد المخالفات في عدد من المراكز، وكذلك النموذج الخاص بشهادة المتغيرات المكانية، مؤكدا أن كل حالة يتم فحصها بدقة شديدة وليس هناك أي مجال للتلاعب.

وأشاد «شعراوي» بمنظومة المتغيرات المكانية، ودورها الفعال والتي تم تطبيقها ضمن منظومة الدولة للتحول الرقمي، والتي تساهم في رصد حالات التعديات بالبناء المخالف عن طريق منظومة متكاملة مرتبطة برفع الاحداثيات الخاصة بالمواقع المخالفة والتي تساعد الأجهزة التنفيذية بشكل كبير في تطبيق أحكام القانون حيال المخالفين.

المنيا أول محافظة تنشيء مركز متغيرات مكانية

وأكد «أبوزيد» أن محافظة المنيا تعد أولى محافظات الجمهورية التي أنشأت مركز متغيرات مكانية رئيسي بالديوان العام مميكن بالكامل، ووحدات فرعية له بمراكز ومدن المحافظة التسعة، بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة ورصد وضبط المتغيرات المكانية بموجب قرار السيد المحافظ رقم 321 لسنة 2020 في 26 / 4 / 2020، ويتم الرد على كافة المتغيرات في حينه.