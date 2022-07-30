الكاظمي: أدعو القوى السياسية إلى التحاور والتفاهم من أجل العراق

قال مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، إن الشعب العراقي معروف عنه الإيمان بالقيم والمبادئ السامية الكريمة، فالشعب العراقي صابر ومضحٍ ولم يبخل يوما من أجل العراق من أقصى شماله لأقصى جنوبه ومن شرقه لغربه يستحق الشعب العراقي ردا يليق بحجم هذه التضحيات، فالشعب العراقي طواق للحياة ولا يهوى الفتنة والدم والاقتتال والانتقام والتناحر ولا يغوى الكراهية ويتطلع دائما للمستقبل.

الكتل السياسية يجب أن تتحاور وتتفاهم من أجل العراق والعراقيين

وأضاف الكاظمي، خلال كلمة يلقيها على الهواء مباشرة الآن، أن الكتل السياسية يجب أن تتحاور وتتفاهم من أجل العراق والعراقيين ويجب الابتعاد عن لغة التهوين والإقصاء والتحلي بروح وطنية عالية جامعة، فألف يوم من الحوار الهادئ خير من لحظة تسفك فيها نقطة دم عراقي، وندعو الجميع بالتحلي بالهدوء والصبر والعقلانية وعدم الانجراف للتصادم وندعو المواطنين بعدم الاصطدام مع القوى الأمنية واحترام مؤسسات الدولة.