العراق يستعد لمظاهرات بتشديد الحراسة على مقرات الأحزاب بالمحافظات

وجهت وزارة الداخلية العراقية، شرطة البلاد بتشديد الحراسة على مقرات الأحزاب بالمحافظات، فيما قالت مصادر لقناة «العربية» الإخبارية، إن الجيش أرسل تعزيزات ضخمة إلى العاصمة «بغداد» قبيل مظاهرات متوقعة، اليوم السبت.

بدورها، قال مصدر أمني عراقي، إن القوات الأمنية عاودت إغلاق «جسر السنك» بعد فتحه لساعات. وفي وقت سابق، أغلقت القوات الأمنية العراقية، الجسر على إثر تجدد تظاهرات لأنصار «التيار الصدري» في ساحة التحرير وسط العاصمة «بغداد»، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

ومساء أمس الجمعة، أغلقت القوات الأمنية، بوابة «المنطقة الخضراء» في «بغداد» وسط انتشار كثيف لقوات الأمن، ووفي وقت سابق، خرجت مظاهرات، لأنصار «التيار الصدري» في محيط مقر «تيار الحكمة» بالعاصمة العراقية.

متظاهرون يغلقون مكتب «تيار الحكمة» في مدينة الكوت

وأمس الجمعة، أغلق مجموعة من المتظاهرين عدد من مقار ومكاتب «الإطار التنسيقي» المدعوم من «طهران» في العاصمة «بغداد» والمحافظات، وأوضحت مصادر في حديث لـ«السومرية»، إن المتظاهرون أغلقوا مكتب «تيار الحكمة» في مدينة الكوت بمحافظة واسط الواقعة وسط البلاد، كما أغلقوا مقر للتيار في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد، ومكتب حزب «الدعوة» في الزعفرانية جنوب شرقي «بغداد».

الأعرجي: محرم شهر مواجهة الظلم وانتصار الدم على السيف

بدوره، دعا رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، إلى التحلي بالحكمة، مذكرا، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، بقدسية شهر محرم، فيما قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، إن محرم شهر طلب الاصلاح ومواجهة الظلم وانتصار الدم على السيف.

من جانبها، نفت قيادة «شرطة النجف»، إسقاط طائرة مسيرة في المحافظة الواقعة وسط البلاد. وقالت قيادة «شرطة النجف»، في بيان مقتضب، إنها اخبار كاذبة وعارية عن الصحة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

بدورها، قالت هيئة «الحشد الشعبي» العراقي، إنه تم حباط محاولة تسلل لعناصر من تنظيم «داعش» المتطرف في قضاء الطارمية شمالي العاصمة «بغداد»، وتنفيذ عمليات إرهابية.