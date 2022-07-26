استهداف حقل غاز بـ 3 صواريخ في العراق.. ومقتل 3 حوثيين باليمن

شهد عدد من الدول العربية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، أبرزها، اتهام ميليشيات مسلحة بالوقوف وراء هجوم صاروخي استهدف شركة نفط في السليمانية بالعراق، فيما افتتحت السلطات الصحية السورية، مستشفى «الشيخ محمد بن زايد الميداني»، بريف دمشق بطاقة استيعابية 135 سريرًا.

واتهم عراقيون جماعات إجرامية مارقة، بالوقوف وراء هجوم صاروخي استهدف شركة نفط في السليمانية الواقعة شرق إقليم «كردستان العراق»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

استهداف حقل «كورمور» للغاز في السليمانية بـ 3 صواريخ

وأمس الإثنين، استهدف هجوم بـ 3 صواريخ، حقل «كورمور» للغاز في السليمانية، وقال وكيل وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان، أحمد المفتي، لشبكة «رووادو» الإعلامية، إن الصواريخ سقطت خارج الحقل، دون وقوع خسائر بشرية.

من جانبها، أدانت حكومة إقليم «كردستان العراق»، الهجوم، والذي نسبته إلى جماعات مسلحة، ودعا المتحدث باسم حكومة الإقليم في بيان، الحكومة الاتحادية في «بغداد» إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الهجمات، ومنع تكرارها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، الإخبارية.

وأضافت حكومة إقليم «كردستان العراق»، أن الهجمات المتكررة تهدف إلى تقويض الازدهار الاقتصادي في الإقليم والأمن والاستقرار في عموم العراق.

وأدان «مجلس الأمن الدولي»، الهجوم على «دهوك» بإقليم «كردستان العراق»، وقالت بعثة أيرلندا في منظمة «الأمم المتحدة»، إن أعضاء المجلس أكدوا دعمهم لاستقلال وسيادة العراق وسلامة أراضيه.

ويوم الأربعاء الماضي، لقي 9 أشخاص على الأقل بينهم أطفال، مصرعهم وأصيب 31 آخرين، جراء قصف تركي لمنتجع جبلي في «قرية برخ»، بـ «محافظة دهوك» شمال العراق.

«أردوغان»: الهجوم يهدف إلى الإضرار بالعلاقات مع العراق

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الهجوم نفذه إرهابيون، مشيرا إلى أن الهجوم يهدف إلى الإضرار بالعلاقات بين تركيا والعراق.

وحث أعضاء «مجلس الأمن الدولي»، كافة الدول الأعضاء على التعاون مع الحكومة العراقية وغيرها من السلطات المعنية لدعم التحقيقات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، رحب ائتلاف «دولة القانون»، باختيار قوى الإطار التنسيقي لـ محمد شياع السوداني لتشكيل حكومة العراق المقبلة، مشيرا في بيان، إلى أن اختيار السوداني، يعطي دليلا على تماسك الإطار وقياداته.

وفي سوريا، افتتحت وزارة الصحة السورية، مستشفى «الشيخ محمد بن زايد» الميداني بريف دمشق بطاقة استيعابية 135 سريرًا منها 40 سريرًا للعناية، وقال وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش في تصريح للصحفيين، إن افتتاح المستشفى جاء بدعم هيئة «الهلال الأحمر»، الإماراتية في إطار الاستجابة الإنسانية لدعم التصدي لفيروس «كورونا».

مقتل 3 حوثيين في اشتباكات وسط اليمن

وفي اليمن، قُتل 3 حوثيين، وأصيب 2 آخرين، جراء اشتباكات مسلحة بين عناصرها وسط اليمن، وقال سكان محليون، إن قياديا حوثيا يعمل في الأمن الوقائي، يدعى أبو حرب الملصي، قدم إلى منطقة «العربيين» لإلقاء القبض على أحد العناصر الحوثية من أسرة بيت الغانمي، والذي رفض تسليم نفسه، ليتبادل الجانبان إطلاق النار.

بدوره، قال مجلس «القيادة الرئاسي» اليمني، برئاسة رشاد العليمي، أمس الإثنين، إن الحوثيين المدعومين من إيران يستغلون الهدنة السارية ويستعدون لجولة أكثر دموية من التنكيل والعنف، داعيًا خلال اجتماع عقده في عاصمة البلاد المؤقتة «عدن»، منظمة «الأمم المتحدة» والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي السعودية، قال ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، محمد بن سلمان، إن صندوق الاستثمارات سيستثمر 500 مليار ريال في «مشروع نيوم»، مضيفا، في حديث مع الصحفيين، أن إجمالي الاستثمار في المرحلة الأولى سيبلغ 1.2 تريليون.

بن سلمان: إنهاء المرحلة الأولى لـ«نيوم» بحلول 2030

وأشار بن سلمان، إلى أن المرحلة الأولى لـ«نيوم» بدأت وستنجز بحلول 2030 وسيكون عدد السكان حينها 1.5 مليون نسمة و9 ملايين نسمة بحلول عام 2045، مؤكدا أن «صندوق استثمارات نيوم» ضخم وسيستثمر في الشركات لتعمل داخل المشروع والمرحلة الأولى للصندوق ستكون 300 مليار ريال وقد تصل لـ 400 مليار ريال.

وتابع ولي العهد السعودي قائلا، إنه بحلول عام 2030 تريد السعودية، 50 إلى 60 مليون نسمة: 25 مليون سعودي و25 مليون وافد.