ياسمين نيازي تنتهي من «مالي العين» وطرحها في أول أغسطس

أعلنت الفنانة ياسمين نيازي عن اقترابها لطرح أغنيتها الجديدة «مالي العين» خلال الفترة المقبلة استكمالا للنجاحات الغنائية.

أغنية مالي العين من كلمات إيهاب عبدالعظيم

أغنية مالي العين من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان سامر أبو طالب وتوزيع أحمد عادل وإخراج فادي حداد، ومن إنتاج لايف ستايلز، من المقرر طرحها في الأول من أغسطس على كل المنصات السمعية والإلكترونية وقناة الشركة المنتجة.

كانت ياسمين قد أعلنت من قبل عن استعداداها لتقديم أغنيتين مع شركة لايف ستايلز.

مالي العين تطرح في الأول من أغسطس

ياسمين نيازي كانت قد طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان رافضة الفكر عبر يوتيوب مع كل من الشاعر الغنائي أحمد عرفان، والملحن محمد أنيس، والموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب وتعاونت في الفيديو كليب مع مدير التصوير رامي عادي بعد فترة غياب وكانت تقول كلماتها:

أنا رافضة الفكرة أساساً أنا حرة ما تجبرونيش

ليه أنزل أقابل واحد في احتمالية ما يعجبنيش

والحب بييجي بالعشرة، ومسيري أتعود بكرة

ده كلام بالتجربة أثبت فشله ومش بيعيش

وبعدين ليه ألحق نفسي ويا بنتي كلام الناس

أنا عايزة أوضَّح بس إنها مش بالسن بتتقاس