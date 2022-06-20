ياسمين نيازي تشكر شيرين عبد الوهاب بعد إشادتها بصوتها: أهم نجمات مصر

قدمت الفنانة ياسمين نيازي الشكر للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد إشادتها بصوتها، عقب اختيارها صوت «ياسمين» من بين الأصوات الواعدة في مصر والعالم العربي.

شيرين عبد الوهاب: «ياسمين» من أهم الاصوات الواعدة

كانت شيرين عبد الوهاب قد أجابت خلال الساعات الماضية عن سؤال ضمن تطبيق ask عن شعور البعض بكونها تغير من جيل الفنانات اللاتي أصغر منها في السن.

وقالت شيرين: «بالعكس أنا طول عمري بقول إن إحنا عندنا أصوات مهمة جدا في بلدنا زي ريهام عبد الحكيم ومي فاروق أصوات شابة واعدة جدا، زي ياسمين نيازي وكارمن سليمان وياسمين عزت ولارا اسكندر».

ياسمين نيازي ترد على إشادة شيرين

ردت ياسمين على إشادة شيرين عبر «فسبوك»، قائلة: «شهادة مهمة عندي جدا من أهم صوت بعشقه أهم نجمات مصر والوطن العربي شكرا شيرين عبد الوهاب عقبال الإعلام المصري ما يفهم وياخد باله من حاجة زي دي ويبدأوا يقدروا الفن زيك مش لازم التريند الغريب أو المشاكل عشان نتشاف ويحسوا بقيمتنا فنيا».

أضافت: «شكرا من قلبي لما تبدأ تاخد حقك ولو بكلمة من أحب الأصوات لقلبك يبقى الحمد الله».

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد أجابت عن عدد كبير من أسئلة المتابعين لها عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».