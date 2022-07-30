رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 في جميع محافظات مصر.. سجل هنا

أيام قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، ومع اقتراب موعدها تزداد دقات قلوب الطلاب المنتظرين لظهور النتيجة، حتى يتمكنوا من معرفة الكلية التي من الممكن أن يلتحقوا بها حسب المجموع، ما يجعل الطلاب يقبلون على البحث عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 في جميع محافظات مصر.

وتهتم بوابة «الوطن» دائما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 في جميع محافظات مصر، عبر بوابة «الوطن»، التي تحرص كل عام على توفير نتيجة طلاب الثانوية العامة عبر الموقع الإلكتروني.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 في جميع محافظات مصر

- يقوم الطالب الراغب في الحصول على النتيجة الخاصة به، بالدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 في جميع محافظات مصر عبر بوابة «الوطن» من هنـــــــــــــــــــــا.

- ثم يقوم الطالب بإدخال بعض البياناتات الخاصة به في الخانة المخصصة لذلك، وتتمثل تلك البيانات في التالي:

- الاسم الرباعي الخاص بالطالب.

- رقم الجلوس الخاص به.

- الشعبة الخاصة بالطالب.

- المحافظة التابع لها الطالب.

- البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- رقم التليفون الخاص بالطالب.

- وبعد الانتهاء من إدخال البيانات الخاصة بالطالب، يقوم الطالب بالضغط على تسجيل، حتى يتم تسجيل البيانات الخاصة به لتصل إلى الطالب.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

وبعد انتهاء امتحانات طلاب الثانوية العامة 2022، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد ظهور النتيجة الخاصة بالطلاب، لتكون في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.