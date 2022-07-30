تنسيق الثانوية العامة 2022 في القاهرة المرحلة الثانية.. اعرف ضوابطه

كم يصل تنسيق الثانوية العامة 2022 في القاهرة المرحلة الثانية، وما هي ضوابط النزول بالتنسيق لمرحلة ثانية، أسئلة دائماً ما يطرحها أولياء الأمور والطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، نظراً لارتفاع الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى الذي يصل إلى 240 درجة، ولا يزال التقديم مفتوحاً حتى الآن على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن تنسيق الثانوية العامة 2022 في القاهرة المرحلة الثانية، من المرجح أن يكون 235 درجة، موضحاً أنه بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى يتم تسكين الطلاب المتقدمين المقبولين في مدارس المرحلة الثانوية وفق كثافة كل مدرسة وطاقتها الاستيعابية.

آليات النزول لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن تنسيق المرحلة الثانية يتوقف على الأماكن الشاغرة بكل مدرسة بحسب تحويلات بعض طلاب المرحلة الأولى أو زيادة عدد فصولها، موضحاً أن نزول التنسيق يتم بموافقة المحافظ.

وأكد المصدر، أنه من المرجح غلق باب تنسيق المرحلة الأولى للثانوية الأسبوع المقبل، وتبدأ بعدها المديريات والإدارات التعليمية في إجراءات التسكين، موضحاً أن هذه الإجراءات تستغرق أكثر من أسبوع.

وأوضح المصدر، أن طلبات تحويل الطلاب من مدارس الثانوي العام إلى الثانوي الفني تخلق أماكن شاغرة في المدارس على أساسها يتم النزول بالتنسيق لمرحلة ثانية، لافتاً إلى أن التقديم يتم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ضوابط تنسيق المرحلة الأولى للثانوي العام

وفي سياق متصل، أعلنت المديرية ضوابط تنسيق المرحلة الأولى للثانوي العام، موضحة أن الحد الأدنى لمجموع القبول بمدارس الثانوي العام الرسمي 240 درجة للعام الدراسي الجديد 2022-2023 والتقديم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ويتم البت إلكترونياً في طلبات التنسيق للمدارس حسب القواعد المعمول بها.

وأضافت المديرية في خطاب رسمي، أن قبول الطلاب حسب المربع السكني أو حسب مربع الإدارة التعليمية والطلاب الحاصلين على مجموع 266 درجة فأكثر يسمح لهم بالتقدم إلى المدارس التي يرغبونها خارج أو داخل المربع السكني على مستوى المحافظة والطلاب الحاصلين على مجموع 252 درجة فأكثر يسمح لهم بالتقدم إلى المدارس التي يرغبونها داخل الإدارة التعليمية فقط.

وأكدت أنه لا يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة «رسمي» إلا لأبناء المحافظة الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمرحلة التعليم الأساسي ولا يسمح اطلاقاً لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي للمدارس الخاصة 140 درجة وفصول الخدمات 200 درجة.