ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2022 على «الوطن» خلال أيام

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 سيتم إعلانها خلال أيام، حيث بدأت الوزارة أعمال رصد وتقدير الدرجات للطلاب بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء خلال أعمال تقدير الدرجات، لمنع تعرض أي طالب للظلم، مشيراً إلى أن أعمال التصحيح انتهت تماماً، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على أعمال رصد وتقدير الدرجات.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. الأسبوع الحالي

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 سيكون الأسبوع الحالي، والمتوقع أن تكون أحد أيام 3 أو 4 أغسطس المقبلين، لافتاً إلى أن الوزارة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أعمال رصد وتقدير الدرجات، وحفاظاً على القائمين على أعمال نتيجة الثانوية العامة، موضحاً أن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي الحالي، جاءت جميعها طبقاً لمواصفات الورقة الامتحانية، وإن جميعها جاء اختيارا من متعدد، لاعتمادها على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته وليس الحفظ والحشو والتلقين.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. رصدنا 71 حالة غش

وأوضح المصدر، بأن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، ستكون متاحة على الوطن، عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكداً أن جميع حالات الغش التي تم رصدها والبالغ عددها 71 حالة، تم تحويلهم جميعاً إلى الشؤون القانونية بالوزارة، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الطلاب الغشاشين، ولن يسمح بظلم أي طالب، ولا يمكن بأي حال من الأحوال مساواة الطلاب الغشاسين بالطلاب المجتهدين.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. 100% غير موجودة

وأشار المصدر، إلى أن خلال أعمال رصد وتقدير درجات نتيجة الثانوية العامة 2022، لم يتمكن أي طالب حتى الآن من الحصول على نتيجة 100%، منوهاً إلى أن العمل يسير على قدم وساق، للانتهاء من أعمال رصد وتقدير الدرجات ومن ثم المراجعة والتدقيق، وعرض النتيجة على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاعتمادها وإبلاغ الأوائل، ومن ثم إعلانها لجموع الطلاب.

لم ترصد حالات كورونا بين الطلاب

وأوضح أن الوزارة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الطلاب والقائمين على الامتحانات خلال سيرها، وذلك بفضل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.