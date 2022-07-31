أسعار شقق مرسى مطروح للإيجار 2022.. تبدأ من 200 جنيه في اليوم

تتوافد أعداد غفيرة على مصيف مرسى مطروح خلال الفترة الحالية، قادمين من مختلف مدن ومحافظات مصر وكذلك من السياح الأجانب، هرباً من حرارة الجو، للاستمتاع بالأجواء اللطيفة بمطروح وقضاء أجمل أيام في المصيف، والجلوس على البحر في ظل تحسن حالة الطقس على ساحل البحر المتوسط، ويهتم زائري المحافظة الساحلية بالبحث عن أسعار شقق مرسى مطروح للإيجار 2022 قبل التوجه إليها، لتحديد الميزانية التي تكفيهم خلال رحلتهم إليها.

أسعار شقق مرسى مطروح للإيجار 2022

وتختلف أسعار شقق مرسى مطروح للإيجار 2022، حسب الموقع وإمكانات كل شقة، وتبدأ الأسعار من 200 جنيه في الليلة الواحدة، طبقا لخالد أحمد، صاحب عمارة شقق مصيفية، موضحا أن الشقة الغرفتين في منطقة علم الروم «أبو شادي» بـ200 جنيه في اليوم، وفرشها متوسط، وبها جميع الخدمات.

أما الشقة 3 غرف بسعر 350 جنيها بنفس المكان، وكلما يكون موقع الشقة قريبا من البحر يزيد سعرها، وهناك شقق بـ500 جنيه في الليلة الواحدة، صف ثالث ورابع من البحر، وتصل حتى 1000 جنيه في الليلة لشقق الصف الأول في منطقة الفيروز، والتي ترى البحر بشكل كامل، وتصل لـ1200 جنيه في منطقة العوام، مع ارتفاع مستوى الفرش ووجود أجهزة تكييف ومستوى عالٍ من التشطيب.

أرخص أسعار شقق في مصيف مطروح

وأكد صالح عبدالله، سمسار شقق، لـ«الوطن»، أنه يوجد في المحافظة أرخص أسعار شقق في مرسى مطروح للإيجار خلال عام 2022، والتي تختلف عن غيرها من المحافظات الساحلية الأخرى، والأسعار في متناول الجميع.

شواطىء مجانية في مطروح

وتتميز شواطئ مطروح بمياهها الفيروزية، ويوجد بها عدة شواطئ جميلة مفتوحة بالمجان أمام المصطافين، وبعضها برسوم لا تتجاوز 5 جنيهات، ومن هذه الشواطئ مينا حشيش والرميلة وعلم الروم والفيروز وروميل وباب البحر والغرام وكليوباترا والبوسيت والليدو والعوام والباسنت ومطروح العام والأبيض وعجيبة وكليوباترا.